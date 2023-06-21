鐵達尼號觀光潛艇失蹤｜潛艇剩餘40小時氧氣　法國派深海潛艇助尋

載著5人前往參觀鐵達尼號（又譯：泰坦尼克號，Titanic）殘骸的觀光潛艇「泰坦號」（Titan）失蹤，各界正與時間競賽，盼在潛艇氧氣耗盡前成功救人。但多名專家對搜救並不樂觀，認為要在浩瀚的大西洋中尋回一艘僅如麵包車大小的潛水器困難，加上設備限制，救援幾乎不可能。法國當局6月20日表示，將派遣一艘配備深海潛艇的船隻協助救援。



該艘觀光潛艇18日下潛後失蹤，美國海岸防衛隊20日估計，潛艇上約有大約40小時剩餘氧氣及維生所需物品，即22日上午左右將是死線。當局指救援人員徹夜搜索，已將搜索範圍擴大到更深水域，部份聲納浮標有能力探測到水下3,962 米的深度，

不過，多名專家認為不論在搜尋或救援上，都面臨着重大挑戰。

倫敦大學學院海洋工程教授格雷格（Alistair Greig）表示，如果潛艇遇到緊急情況，駕駛員一般會釋放配重讓潛艇浮回水面。在沒法進行溝通的情況下，要在大海中尋回潛艇極為困難。此外，如果潛艇在接近3,810米深的海底，只有專門設備才能潛到該深度，而不會被巨大的水壓壓垮。

專門研究鐵達尼號的專家特林（Tim Matlin）直言，能夠潛到那麼深的潛艇很少，因此幾乎不可能進行救援。

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俄羅斯衛星通訊社報道，莫斯科大學地理系高級講師穆罕默多夫表示，除非潛水器自己浮出水面，否則無法營救。在超過3500 米的深海，靠另一艘深海潛艇下潛救援並不現實，也沒有先例。

法國教育部20日表示，將派配備深海潛艇的船隻前往救援行動。該艘名為Atalante的船由法國海洋開發研究院（Ifremer）管理，而該研究所隸屬於教育部。