鐵達尼號觀光潛艇失蹤︱氧氣剩餘20小時　救援人員不肯定聲音來源

觀光潛艇「泰坦號」（Titan）6月18日載着5人前往北大西洋參觀鐵達尼號（又譯：泰坦尼克號，Titanic）殘骸時下落不明，美國、加拿大及法國派員聯合進行海空搜索。美國海岸防衛隊21日指，「泰坦號」內的氧氣可能剩下不足20小時。而對於有報告指在海底聽到聲音，當局指不肯定聲音來源，強調現時應保持希望。



美國海岸防衛隊21日舉行簡報會，官員指聯合指揮部正不眠不休地進行這次非常複雜的搜索行動，並與失蹤者家人保持密切聯繫。他們估計「泰坦號」內仍有些糧食和飲用水。

加拿大P-3軍機的聲納探測器20及21日在潛艇失蹤海域錄得聲音，美國海岸防衛隊表示有關數據已經與美國海軍分享，並會考慮在將來的搜救計劃中。

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當局已派出遙控潛水器到場搜索，並擴大搜索範圍，惟面積相等於兩個康涅狄格州（Connecticut），水深約4,023米，官員指預計在24至48小時內會有更多設備加入搜索，包括一艘可以潛入6,000米水深的潛艇機械人，強調目前的工作是專注於搜尋「泰坦號」，指這是百分百的搜救任務。

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