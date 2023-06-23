鐵達尼號觀光潛艇泰坦號內爆解體　美媒：下潛數小時或已出事

載着5人前往參觀鐵達尼號（Titanic，又譯泰坦尼克號）殘骸的觀光潛艇「泰坦號」（Titan）出海後失蹤，美國海岸防衛隊之後發現沉船殘骸碎片，確認它遭遇內爆。美媒6月22日引述美國海軍一名高層證實，「泰坦號」失去聯絡當天，偵測敵人潛艇的裝置在附近海域探測到與內爆相符的聲音。



根據《華爾街日報》，潛水器18日開始下潛幾小時後，一個原本用於偵測敵方潛艇的絕密軍事聲學探測系統在潛水器所在位置附近探測到這種聲音，當時潛水器已與母船失去聯繫。

報道引述政府指，這聲音雖然不明確，但已即時與事件指揮官分享情報，協助搜索工作。

一片看懂｜鐵達尼號失事潛艇：深入海底午夜區 拯救為何困難？

「泰坦號」16日從加拿大紐芬蘭省（Newfoundland）聖約翰（St John’s）出發，18日在下潛過程中突然通訊中斷並失蹤，搜救一直持續進行。

更多泰坦號搜救狀況：

+ 19

黃金時間96小時過去後，美國海岸防衛隊在距離鐵達尼號船頭1600呎（約487米）的海床發現殘骸，證實包括在香港長大的英國億萬富豪哈丁（Hamish Harding）在內，，潛水器內的人全部喪命。

▼「泰坦號」的乘客