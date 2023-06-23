鐵達尼號觀光潛艇失事　《阿森一族》又貼中？　監製：非也

載有5人的觀光潛艇「泰坦號」（Titan）6月18前往參觀鐵達尼號（Titanic，又譯泰坦尼克號）殘骸時下落不明，經過多天搜索後，美國海岸防衛隊22日證實在海床發現潛艇碎片，5名乘客估計已經喪生。

事件發生後，有網民表示，這宗悲劇與《阿森一族》（The Simpsons）的其中一集情節相似，認為今次是該套長壽卡通「神預測」的又一證明。不過曾經是「泰坦號」座上客之一的編劇兼監製萊斯（Mike Reiss）認為，一切都是巧合。



《紐約郵報》（New York Post）及西班牙《馬卡報》（Marca）報道，與「泰坦號」相似的《阿森一族》劇情在2006年播放、題為《Homer's Paternity Coot》的一集。內容提到主角荷馬（Homer）與相信是失散多年的生父Mason一同到海底探險。

《The Simpsons》監製兼編劇萊斯（Mike Reiss）曾在2022年乘坐「泰坦號」參觀鐵達尼號殘骸。（Twitter/MikeReissWriter）

兩人分別駕駛小型潛艇，並在一個船隻殘骸內發現寶藏，他們準備將寶藏帶回水面時，荷馬的潛艇被卡在珊瑚礁內動彈不得。畫面顯示他的潛艇內氧氣不足，之後他就陷入昏迷。

發生「泰坦號」意外後，有眼光銳利的網民將事件與荷馬的遭遇相提並論，形容劇集好像有預知能力，更指《阿森一族》的編劇應該成為研究對象。

萊斯提到，大家談及乘坐「泰坦號」的興奮和緊張感，以及是否感到害怕時，他就在睡覺。他的妻子Denise認為，萊斯與荷馬有相同遭遇是不可思議。不過他強調，他們並沒有預測未來，只是劇集播放後發生類似情況。

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萊斯夫婦日前受訪時被問到乘坐「泰坦號」的經歷，他表示旅費就花了十萬美元，而在出發前，兩夫婦就需要閱讀長長的免責條款，而且第一頁就有三次提及死亡，令他們覺得死亡在旅程中無處不在。不過這位艾美獎（Emmy Awards）監製明知旅程充滿危險，但都不改幽默作風，帶了額外紙張上潛艇，在遇到不測時，仍然可以寫下人生最後的笑話。

▼「泰坦號」的乘客

《阿森一族》至今播放750集，期間多個劇情都被視為「神預測」，包括特朗普（Donald Trump）成為美國總統、迪士尼收購二十世紀霍士（20th Century Fox）、新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）及伊波拉病毒（Ebola）疫情爆發、智能手錶面世等，但一眾編劇是否有預知能力，或者都是以經常在劇集見到的「如有雷同，實屬巧合」作為結論。不過無論如何，防止再次發生「泰坦號」悲劇，都是全球專家需要研究的課題。

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