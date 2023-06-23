鐵達尼號觀光潛艇疑內爆　泰坦號或因失壓解體

載着5人前往參觀鐵達尼號（Titanic，又譯泰坦尼克號）殘骸的觀光潛艇「泰坦號」（Titan）出海後失蹤。美國海岸防衛隊6月22日宣布發現「泰坦號」殘骸後，專家稱，政府使用包括「一片殘骸」（Debris Field）在內字眼，意味潛水器已內爆解體。潛艇在較深水域時，如果出現故障或小裂紋，就可能因水壓過大而內爆。



在不借助現代科技的情況下，人類只能下潛約122米，而泰坦號與母船失去聯繫時已下潛約3,810米，遠低於人類能生存水壓水平的極限。這時候，如果潛艇出現任何破裂，乘客很快就會被強大的水壓壓扁。

用加州海洋學家斯通（Greg Stone）的話說，泰坦號當時深度的水壓為約5,800每平方英寸磅力（PSI），「如有任何形式的泄漏，它會導致內爆，（內爆）會在一瞬間發生，非常迅速地。」

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與「泰坦號」的2名乘客77歲法國駕駛員納爾若萊（Paul-Henry Nargeolet）及英國億萬富翁哈丁（Hamish Harding）相識的救援專家默恩斯（David Mearns）告訴天空新聞（Sky News），美國海岸防衛隊除非清楚潛艇上的乘客沒有機會平安獲救，否則都不會用像「一片殘骸」這樣的字眼。

▼「泰坦號」的乘客

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默恩斯稱：「（他們使用）『一片殘骸』意味着潛水器解體，這真的某種程度上表明最壞的情況，這是災難性的故障，通常是內爆。」