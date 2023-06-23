鐵達尼號觀光潛艇船難泰坦號疑內爆　專家痛心談「5人死前一刻」

美國海岸防衛隊6月22日宣布發現「泰坦號」（Titan）殘骸，多國4天來在北大西洋的搜救行動，最終以失望告終。搜救人員稱，探索鐵達尼號（Titanic）沉船殘骸的觀光潛艇「泰坦號」失去聯絡後在海中發生「災難性內爆」，專家稱身在潛艇的5人可能瞬間死亡，無所知覺。



美國海岸防衛隊海軍少將梅傑（John Mauger）稱，搜救人員在距離鐵達尼號沉船所處海底發現殘骸，分析顯示，這些殘骸狀況，與潛水器壓力室內爆現象所導致的狀況相符。

搜救部門後來獲悉，這些碎片包括潛水器的錐狀尾部以及耐壓船體的前端和後端。

他說，海岸防衛隊無法確知潛艇何時或為什麼會發生爆炸，也拒絕透露是否能找回5人遺體。他說：「海底環境極為惡劣。」

梅傑稱人員和船隻的行動將結束，但無人駕駛機械人會持續在海床行動：「我們將盡可能蒐集最多資訊」。

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專門從事深水搜索和打撈作業的海洋學家默恩斯（David Mearns）較早時稱由於發現的殘骸來看，潛水器是快速解體。

默恩斯接受英國天空新聞（Sky News）訪問時稱：「（不幸中的）唯一大幸是（內爆）瞬間發生，實際是以毫秒計，艙內的人不會知道發生了什麼事。」

默恩斯受訪時表現激動，稱「最害怕的事情終於發生」，而他之前還在祈禱事件會有不同的結果：「我的兩個朋友走了。」

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