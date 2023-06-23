鐵達尼號觀光潛艇泰坦號深海內爆　專家：5乘客遺體恐永遠找不到

觀光潛水器「泰坦號」（Titan）18日出海探勘鐵達尼號（Titanic）失聯，22日尋獲殘骸，5名乘客被認定全數罹難。專家認為，泰坦號可能因承受上萬噸的壓力而發生內爆，且由於海底環境惡劣，找到遺體的希望渺茫，目前現場救援工作的重點也已轉向釐清意外原因。



Geo News報道，泰坦號殘骸在距離鐵達尼號船頭約500米（公尺）處被發現，搜救行動以悲劇告終，更不幸的是，船上英國巴基斯坦裔富商達武德（Shahzada Dawood）及兒子蘇里曼（Suleman Dawood）、法國海洋學家及鐵達尼號專家納爾若萊（Paul-Henry Nargeolet，又譯：納若萊）、海洋之門探險公司執行長呂什（Stockton Rush，又譯：拉許）及英國億萬富豪兼探險家哈丁（Hamish Harding，又譯：哈定）的遺體恐怕永遠找不到。

深海專家漢金（Paul Hankin）強調打撈工作面臨的挑戰，「海底環境讓人難以置信地惡劣……目前我對前景沒有答案」。

現已尋獲的殘骸包括泰坦號的著地支架、尾部後蓋（Rear Cover）及耐壓外殼碎片，代表壓力艙可能發生災難性內爆。

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根據英國廣播公司，發現泰坦號殘骸後，現場搜救行動重點已經轉向了解意外原因，但因目前並沒有針對這類潛水器意外的規則，尚不清楚由哪個機構主導調查。

美國海岸防衛隊海軍少將梅傑（John Mauger，又譯：毛格）表示，這宗事件相當複雜，因為事發地點在偏遠海域，且涉及不同國家公民。但截至目前皆由美國海岸防衛隊主導搜救，因此他們很可能繼續發揮重要作用。

英國皇家海軍前潛艇艦長拉姆齊（Ryan Ramsey）說明，為了解意外原因及如何預防，政府將盡可能回收所有殘骸，雖然沒有黑盒子，無法追蹤潛水器失事前最後狀況，但除此之外，調查過程和飛機失事沒有太大差異。

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殘骸打撈出海後，調查人員將尋找碳纖維結構斷裂的部份，這有助了解意外前最後一刻發生什麼事，並釐清意外原因是否為結構故障。南安普敦大學教授教授桑頓（Blair Thornton）說明，若發生結構故障，潛水器將承受難以置信的高壓，相當於破萬噸的艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）重量。

另一項關鍵問題是，缺乏檢測是否內爆原因。倫敦帝國學院教授史密斯（Roderick A Smith）指出，碳纖維與鈦的連接處需要非常仔細檢查，且內爆的劇烈程度代表很難確定事件發生的順序，調查相當困難。

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