鐵達尼號觀光潛艇自爆模擬影片曝光 先「壓扁捲曲」再爆炸解體
撰文：聯合新聞網
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潛入大西洋參觀鐵達尼號（Titanic）殘骸的觀光潛水器「泰坦號」（Titan）失聯5天後，美國海岸防衛隊22日證實，已發現泰坦號殘骸，內部5人已因內爆全數罹難。
根據外國網友上傳的模擬爆炸影片，潛水器在下降過程中瞬間爆炸解體，整個過程僅約30毫秒。
點擊放大瀏覽網友製作的兩段泰坦號內爆模擬影片：
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紐約郵報報導，Tiktok用戶@sincerelybootz發布一段6秒影片，模擬泰坦號內爆過程，可以看到潛水器突然被強大水壓壓扁，捲曲成墨西哥捲餅，接著爆炸解體，只留下氣泡和殘骸。
旁白說道，船上的乘客可能在瞬間死亡。
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根據Tiktok另外一名用戶@starfieldstudio發布的另一段影片，泰坦號正在向海底下沉，接著開始像被踩踏的鐵罐一樣碎裂，內爆後金屬炸裂，未留下一絲痕跡。
影片標題寫著：「當一面金屬和海水將船的一端撞向另一端時，船體會立即將潛水器中的空氣加熱到太陽表面的溫度，這一切都在約30毫秒內完成。」
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