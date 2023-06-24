鐵達尼號觀光潛艇失事　加拿大監管部門展開調查

加拿大安全監管機構對「泰坦號」（Titan）潛水器內爆啟動調查，這宗事件奪走五人性命。



路透社報道，加拿大運輸安全委員會星期五（6月23日）發表聲明說，由於「泰坦號」的母船「極地王子號」（Polar Prince）懸掛加拿大國旗，因此加拿大將對這宗事故展開安全調查。

潛水器18日在距離加拿大紐芬蘭島（Newfoundland）數百公里外的海域開始下潛，準備探索鐵達尼（Titanic，又譯泰坦尼克號）沉船遺址，但一個多小時後就與母船失去聯繫，22日證實潛水器發生內爆。

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泰坦號由華盛頓州埃弗里特（Everett）的海洋之門集團（OceanGate Inc.）建造，以承受鐵達尼號殘骸區極端水壓設計，之前曾潛近鐵達尼號殘骸。但早在2018年1月，海洋之門公司內外就有人質疑其安全性。

主導搜索行動的美國海岸防衛隊22日說，潛水器殘骸包括船尾錐體和耐壓船體部分，專家指「碎片與潛水器壓力艙發生災難性內爆的跡象吻合」。

潛水器壓力艙內爆，相信威力巨大、時間極短，五名乘員瞬間就喪命。

鐵達尼號葬身地位於北大西洋約3800公尺深處，那裏的水壓相當於400個大氣壓。如果潛水器因缺陷等原因，在外在壓力超過潛水器承受度的情況下，潛水器就會被巨大水壓壓碎。

內爆與爆炸相反，內爆是指壓力波向內，而爆炸是指壓力波或衝擊波從源頭向外傳播。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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