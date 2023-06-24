泰國中學滅火筒「爆炸如炮彈」一人被炸到內臟流出慘死｜有片慎入
撰文：中天新聞網
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太恐怖了！23日泰國一所高中Rajavinit Mathayom School進行消防演習，但沒想到消防員帶來的滅火器突然炸裂，一位坐在附近的學生被滅火器砸中，身體破碎內臟外流身亡，另外還有10名學生受波及受傷。
根據英國《每日郵報》報道，23日上午11點左右，消防員們到校為學生示範滅火器，此時身後一個滅火器突然爆炸，一位坐在附近的學生坤通（Khumthong Premmanee）當場被滅火器砸中，當場彈飛，衝擊波和碎片擊中他的軀幹時，導致身體破裂，器官彈出。
被射中後「身體彈出10公尺」 恐怖威力「摧毀身軀」（點擊放大瀏覽）：
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他們放在身後的一個滅火器突然爆炸，一名沒有參加活動的學生，當時坐在演練場地附近的校內神社前，被滅火器砸中後身體彈出10米，恐怖的威力摧毀他的身軀，連內臟都流了出來。
初步推測滅火器爆炸原因是被不斷重複使用又沒有裝安全閥，在太陽下放置太久，導致壓力增大而爆炸。至於詳細事發原因仍待調查釐清。
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