鐵達尼號觀光海難｜CEO不滿安全法規　揚言「打破規則」迴避規管

觀光潛艇「泰坦號」（Titan）載着5人往鐵達尼號（Titanic）殘骸參觀時失蹤，搜救隊 6月22日發現部份殘骸，證實乘客全員喪生。同樣犧性的公司創辦人兼總裁呂什（Stockton Rush）曾多次表示，安全法規窒礙創新，並提到製作「泰坦號」時有「打破規則」。



呂什2019年曾向《史密森學會雜誌》（Smithsonian Magazine）表示，「商業潛水業已有逾35年未造成任何傷害。它是非常安全的，因為他們有着這些規定。」「但也正因為有着這些規定，它至今沒有創新或成長。」

他創立的海洋之門探險公司（OceanGate Expeditions）同年起開始推廣大西洋海底之旅。

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呂什2021年接受墨西哥旅遊博客埃斯特拉達（Alan Estrada）訪問時，曾引用聲稱是二戰美軍名將麥克阿瑟（Douglas MacArthur）的言論，支持自己「打破規則」的行徑，而這就是以碳纖維和鈦充當潛水器的材料。

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他2022年亦曾表示，「在某些時候，安全純屬浪費。 我意思是，若你只想安全，就不要下床。在某些時候，你會冒一些風險，而這確實是一個風險／回報問題。我認為我可以通過打破規則，安全地做到這一點。」

《商業內幕》（Business Insider）21日引述航海技術協會（Marine Technology Society，暫譯）成員肯珀（Brian Kemper）稱，肯珀致函警告海洋之門，其潛水器設計或造成災難性後果，但海洋之門無視了警告，在不受美國法規限制的國際水域部署潛艇，避開行業規管。

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