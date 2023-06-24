俄羅斯疑兵變｜瓦格納首領普里戈任是誰　從階下囚到普京「御廚」

現年62歲的普里戈任 （Yevgeny Prigozhin） 曾因搶劫、欺詐等罪行在蘇聯監獄服刑9年，之後從擺攤賣熱狗起家、發展成為飲食業大亨。他曾為克里姆林宮供應餐食，有「普京廚師」之稱。



在最近幾年，他在非洲用軍事力量護駕商業活動，盆滿缽滿。《金融時報》2月報道，在俄烏戰爭爆發前4年裏，普里戈任單是通過在非洲和中東開採油氣、鑽石和黃金等天然資源，賺取2.5億美元收入。

普里戈任是到2022年俄烏開戰後才承認成立了僱傭兵瓦格納集團（Wagner Group），瓦格納集團也從見不得光的地下兵團，一躍成為廣為人知的「愛國」組織，提升了普里戈任在俄羅斯國內的知名度和形象。但瓦格納集團和普里戈任顯然已成為軍方的眼中釘，雙方鬥爭白熱化。

俄羅斯2023年1月控制烏東索列達爾鎮（Soledar）後，普里戈任稱這是瓦格納集團的功勞，並強調沒有其他部隊參與。

俄羅斯國防部則沒有在有關宣布中提到瓦格納集團，後來才承認瓦格納有份打下此地。普里戈任甚至公然點名批評國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）等軍方高官。

美國非營利智庫戰爭研究所（ISW）認為，俄國防部可能正借烏東巴赫穆特（Bakhmut）戰役消耗瓦格納兵力，削弱這個組織，阻止普里戈任擴大在克里姆林宮的影響力。

有分析認為，普里戈任與軍方的對立，可能是普京制衡國內各方勢力的策略之一，如果沒有普京默許，普里戈任可能不敢公然與軍方對着幹。

普里戈任與俄羅斯軍方和普京（Vladimir Putin）的關係，在他這次「兵變」前被外界關注，普京到底如何看待普里戈任、接下來會重用或拋棄這顆棋子此前就是軍事觀察者關心的問題。

俄羅斯傳兵變：瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）2023年6月24日在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）發表講話。圖為影片截圖。（Reuters）

拍電影辦選美 力挑反西方情緒

一般認為，普里戈任成立的瓦格納集團，名稱取自希特拉（Adolf Hitler，又譯希特勒）最喜愛的19世紀德國作曲家瓦格納（Richard Wagner）。據說，「瓦格納」也是這個組織的首名戰地指揮官烏特金（Dmitri Utkin）的無線電呼號（radio call sign）。

瓦格納集團在2014年成立，當時與親俄烏克蘭叛軍並肩作戰，助俄羅斯吞併克里米亞（Crimea）半島。這個組織後來參與敘利亞內戰，並開始進軍非洲。

在俄羅斯，私人軍事公司（private military company，簡稱PMC）其實不受法律承認。在俄烏戰爭爆發前，普里戈任多次與它撇清關係，直到2022年才承認成立這個組織。被指干預美國選舉的網絡打手組織「互聯網研究所」（Internet Research Agency）也是他創立的。

2022年底，瓦格納集團在聖彼得堡開設新總部和技術中心。英國廣播公司（BBC）當時報道，一家名為「PMC瓦格納中心」的股份公司也在聖彼得堡註冊，而俄羅斯此前並沒有以「瓦格納」名稱註冊的合法實體。

瓦格納已從單純的私人軍事承包商，發展成為一個擁有複雜商業聯盟和關係，以及多家關聯企業的集團，除了提供安保和軍事服務，它也涉足採礦、伐木、保護車隊、監控海關、釀酒等各個能賺錢的領域。

圖為2023年6月24日，部署在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）的瓦格納集團（Wagner Group）士兵。（Reuters）

在非洲散播假訊息詆譭民主制鼓吹俄威權模式

它也被指為克里姆林宮收集情報和發動訊息戰。根據「關注瓦格納」（All Eyes on Wagner）調查組織的調查，瓦格納設有專門研究非洲問題的政治科學家團隊。

托尼．布萊爾全球變化研究所（Tony Blair Institute for Global Change）駐布基納法索顧問福法納（Djibril Fofana）說，瓦格納集團通過放映宣傳影片、辦選美比賽、製造假影片等各種方式，在非洲散播虛假訊息，主要目的是詆譭民主制度，提高俄羅斯威權模式對非洲領導人的吸引力。

瓦格納集團還拍過電影，2022年上映的《地獄尖兵》（Best in Hell）講述烏克蘭戰爭，在影視網站IMDb的評分為6.5；2021年的另一部電影則講述瓦格納集團在中非共和國對抗「土匪」的故事。

Politico調查顯示，過去幾年，瓦格納集團還試圖在愛沙尼亞等歐盟國家展開虛假訊息和政治影響活動，以挑起反北約和反西方情緒。

瓦格納集團2022年電影《地獄尖兵》（Best in Hell）宣傳海報。（IMDb）

瓦格納集團在非洲迅速擴張令人擔憂

一些西方官員和專家認為，與在烏克蘭參戰相比，瓦格納集團在非洲的迅速擴張更令人擔憂，若不加以遏制，這個組織可能在未來成為嚴峻的全球威脅。

「他們威脅穩定、破壞善治、掠奪國家的礦產資源與侵犯人權。」2022年12月，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在華盛頓召開的美國-非洲領導人峰會上，這麼形容俄羅斯瓦格納集團（Wagner Group）在非洲地區的活動。

布林肯3月16日訪問尼日爾（Niger）時，重申這一觀點。「瓦格納所到之處，壞事不可避免地接踵而至……我們看到一些國家因為瓦格納的關係而變得更脆弱、更貧窮、更不安全和更不獨立。」

美國政治新聞網站Politico報道，由於擔心瓦格納集團持續壯大會對國家安全和外交政策產生廣泛衝擊，歐美官員近期頻頻同非洲官員舉行閉門會議，討論如何遏制瓦格納集團的擴張。

根據《華爾街日報》，瓦格納集團在非洲各地有5,000名僱傭兵，幾乎和駐非的6,000名美軍一樣多，而瓦格納在非洲的影響力擴大，正在幫助受西方孤立的俄羅斯在海外投射力量和賺取收入。

2018年7月，3名調查記者在中非共和國搜索瓦格納集團的活動，結果3人在一次突襲中遇難。

本文獲《聯合早報》授權轉載

