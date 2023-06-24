俄羅斯疑兵變｜出走潮？瓦格納北進 傳莫斯科直飛3城市航班售罄
俄羅斯國內局勢升溫，傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin，又譯普里戈津或普里格津）疑兵變，並動員向首都莫斯科進發，德媒24日報道，莫斯科直飛多個城市的航班售罄。
德媒《明鏡週刊》（Der Spiegel）指，隨着瓦格納集團車隊北進，社交網絡上已有人猜測，會否造成精英階層逃離莫斯科。
報道指，記者發現從莫斯科出發往多個城市的直飛航班售罄，包括直飛格魯吉亞首都第比利斯（Tbilisi）、哈薩克首都阿斯塔納（Astana）及土耳其最大城市伊斯坦堡（Istanbul）的航班。
普里戈任24日較早前表示，他和部隊人員已控制位於羅斯托夫州頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）的南部地區軍事總部，他要求國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）和總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）前來與他會面，否則部隊將封鎖頓河畔羅斯托夫，並前往莫斯科。
俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁、蒲亭）發布電視講話，指瓦格納叛國。普里戈任則否認叛亂，並指不想國家繼續活在腐敗與謊言中。
瓦格納集團車隊已啟程向莫斯科進發。
俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團創辦人普里戈津（Yevgeny Prigozhin，又譯作普里戈津或普里格津）被指煽動叛亂，他有可能被捕被罰？
俄羅斯已對他下達拘捕令，此外總檢察院新聞處稱已控告普里戈涉武裝叛亂，將在案件框架內作出法律評估：「俄羅斯聯邦安全調查局於2023年6月23日根據《俄羅斯刑法典》第279條，就組織武裝叛亂之事實合理合法地對普里戈任提起刑事訴訟。」總檢察院稱：「他的行為將得到適當的法律評估。」根據俄羅斯法例，武裝叛亂罪成可被判處12至20年有期徒刑。......點擊了解更多
瓦格納是如何走向疑似兵變？
對於普里戈任而言，瓦格納收歸國防部管轄就是要他交出一切。而與自己「識於微時」的普京公開表態支持國防部的要求，更讓普里戈任感到失望和覺得遭普京背叛，瓦格納軍團的變相「滅亡」隨即進入倒數。普里戈津6月23日率兵從烏克蘭返回俄羅斯，進入邊境城市羅斯托夫州（Rostov）頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）等地，聲稱已控制南部軍區總部總部，要求與羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）、總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）會面，否則「首都見」。......點擊了解更多