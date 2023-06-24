俄羅斯疑兵變｜出走潮？瓦格納北進　傳莫斯科直飛3城市航班售罄

俄羅斯國內局勢升溫，傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin，又譯普里戈津或普里格津）疑兵變，並動員向首都莫斯科進發，德媒24日報道，莫斯科直飛多個城市的航班售罄。



德媒《明鏡週刊》（Der Spiegel）指，隨着瓦格納集團車隊北進，社交網絡上已有人猜測，會否造成精英階層逃離莫斯科。

報道指，記者發現從莫斯科出發往多個城市的直飛航班售罄，包括直飛格魯吉亞首都第比利斯（Tbilisi）、哈薩克首都阿斯塔納（Astana）及土耳其最大城市伊斯坦堡（Istanbul）的航班。

瓦格納集團車隊2023年6月24日從俄羅斯南部出發，啟程往莫斯科，沿途在沃羅涅日（Voronezh）經過M4高速公路（Reuters）

普里戈任24日較早前表示，他和部隊人員已控制位於羅斯托夫州頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）的南部地區軍事總部，他要求國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）和總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）前來與他會面，否則部隊將封鎖頓河畔羅斯托夫，並前往莫斯科。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁、蒲亭）發布電視講話，指瓦格納叛國。普里戈任則否認叛亂，並指不想國家繼續活在腐敗與謊言中。

瓦格納集團車隊已啟程向莫斯科進發。