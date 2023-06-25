鐵達尼號觀光潛艇失事　加拿大警方調查「泰坦號」5人死因

觀光潛艇「泰坦號」（Titan）參觀鐵達尼號（Titanic，又譯泰坦尼克號）殘骸時失事，5名乘客葬身海底。加拿大警方6月24日宣布，調查他們的死因。



天空新聞（Sky News）報道，加拿大皇家騎警證實，已就「泰坦號」5名乘客的死因進行調查。

「泰坦號」18日下潛後2小時失去聯絡，當局接報到場搜索，最終在22日於距離鐵達尼號殘骸約400米的位置發現潛艇部分碎片，估計5名乘客已經身亡。

美國海岸防衛隊指，「泰坦號」發生災難性的內爆，潛艇上的所有可能因此當場死亡。而多個深海及工程專家都曾經就潛艇的安全向海洋之門探險公司（OceanGate Expeditions）表達安全疑慮，惟創辦人兼行政總裁呂什（Stockton Rush）被指無視這些憂慮，而他亦在今次事件中喪生。

不少意見質疑潛艇上用於船身的碳纖維可靠程度，以及潛艇並未獲外界機構認證等。

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