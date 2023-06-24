鐵達尼號觀光潛艇海難｜泰坦號安全堪疑　CEO多次無視警告

搭載5名乘客參觀鐵達尼號（Titanic，又譯泰坦尼克號）失事的「泰坦號」（Titan）觀光潛艇碎片6月22日被發現，所有乘客證實喪生。英媒24日引述主辦公司行政總裁呂什（Stockton Rush）電郵，披露早在2018年，已有多名專家警告觀光艇或有安全隱患，敦促停止使用，但遭呂什多次忽視。



英國廣播公司（BBC）6月24日報道，深海探險專家麥卡勒姆（Rob McCallum）2018年曾致函呂什，指他可能會將自己和客戶置於危險，形容他正重演鐵達尼號首航前的著名宣傳標語，號稱「永不沉沒」，恐重蹈覆轍。

他表示，在潛艇獲分類、測試和認證前，不應用於商業深潛行動，並請求海洋之門探險公司（OceanGate Expeditions）謹慎進行測試，且應該非常保守。

呂什回覆稱，「海洋之門以工程為重點的創新方法，與潛水器的正統觀念背道而馳，但這就是創新的本質。」他又指自己合乎資格，了解以新載具探索深海的問題和風險，指責行家以安全為由阻止他們進入現有市場。

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麥卡勒姆2018年曾連同30多名業內人士及專家致函呂什，警告他的做法或導致災難性問題。

報道引述麥卡勒姆稱，業界多年來一直試圖制止呂什，原因是碳纖維並非一種可以接受的材料，以及「泰坦號」是世上唯一一艘從事商業工作，但未經分類的潛水器，亦未獲獨立機構認證。

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