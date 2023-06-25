普京仍信任俄羅斯防長紹伊古？克宮回應

當地時間6月24日晚間，俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）負責人普里戈任（Yevgeny Prigozhin） 接受白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）的調解，同意停止在俄領土上的行動，調轉方向返回營地。關於這事件是否會引發俄羅斯國防部的人事調整，克里姆林宮回應說，這不在雙方協議的討論範圍之內。



作者：陳思佳



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據俄羅斯塔斯社（TASS）24日報道，被問及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）是否仍信任國防部長紹伊古（Sergey Shoigu）的問題時，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，他不知道這方面有任何變化。

佩斯科夫還強調，與瓦格納集團負責人普里戈任達成的協議不涉及人事調整問題，「根據俄羅斯聯邦憲法，這些問題屬於最高統帥（普京）的專屬特權和職權範圍，因此雙方幾乎不可能在接觸過程中討論相關話題。」

此前，普里戈任在6月23日指責俄國防部對瓦格納後方營地進行打擊，隨後控制頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）。普里戈任以要求解職防長紹伊古為由，旗下瓦格納武裝人員迅速向首都莫斯科進逼。

俄國防部則駁斥這一指控，稱其為「訊息挑釁」。俄聯邦安全局以瓦格納涉嫌煽動武裝叛亂，對普里戈任刑事立案。俄國家反恐委員會6月24日宣布，在莫斯科市、莫斯科州和沃羅涅日州（Voronezh）實施反恐行動。莫斯科隨即加強對重要設施、國家機構和交通基建設施的安保措施。

當地時間6月24日早間，位於俄羅斯聖彼得堡（Saint Petersburg）的瓦格納集團總部大樓被俄羅斯相關部門執法人員接管。俄總統普京也發表全國講話，將普里戈任領導的行動定性為「叛亂企圖」，誓言將採取果斷的行動來恢復秩序。

緊張局勢持續至6月24日晚間，白羅斯總統盧卡申科與普里戈任舉行會談，雙方最終就停止在俄羅斯領土上發生流血事件達成協議。普里戈任接受盧卡申科的提議，停止瓦格納武裝人員在俄羅斯領土上的行動，並採取進一步措施緩解緊張局勢。

塔斯社稱，羅斯托夫州（Rostov）州長戈盧別夫（Vasily Golubev）24日在社交媒體上證實，瓦格納部隊一支裝備齊全的車隊和武裝人員已於當天晚間撤離頓河畔羅斯托夫地區。普里戈任隨後也發布聲明稱，瓦格納部隊停止行進，調轉方向返回營地。

克里姆林宮方面則宣布，根據達成的協議，瓦格納撤兵的同時，針對普里戈任的刑事立案將被撤銷，他將離開俄羅斯並前往白羅斯。佩斯科夫補充說，未參加叛亂的瓦格納人員將與俄國防部簽署服役合約，而鑑於在俄烏衝突中的付出，其餘瓦格納人員也不會被追責。

佩斯科夫強調，近期發生的事件不會影響俄羅斯在烏克蘭的「特別軍事行動」進程，「俄軍前線士兵正在展現英雄氣概」。他還表示，普京目前就在克里姆林宮，但沒有在25日或25日晚間發表新的總統講話的計劃。