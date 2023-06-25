日本東京山手線男子車廂內「亮刀」乘客恐慌逃走　2人跌倒受傷

日本警視廳稱6月25日下午4時左右有人報警指JR山手線車廂內有人亮出刀具，JR新宿站一度出現乘客爭相逃走、互相推擠的情況。警方已拘捕疑人，他看來是外國籍男子。



日本放送協會（NHK）稱被捕的男子報稱任職廚師，在工作地點將刀子帶走，以毛巾包裹後帶回家，但在行程途中毛巾掉落，才導致其他人看到刀。

東京消防廳稱兩名分別20多歲及60多歲男子受傷，涉及跌倒及其他原因。

有人在Twitter分享影片，可見山手線車廂內乘客相互推擠想要離開的模樣，而站在新宿站月台上的乘客也在恐慌往閘口方去逃走。

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JR東日本稱25日下午4時前有人按壓JR新宿站的山手線列車內警報器，山手線為確保車廂內安全一度停駛約20分鐘，至下午4時20分左右雙線行車才恢復正常。其後仍有列車因此誤點。

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