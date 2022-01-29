日本電車職員為何表現冷漠？　日本Blogger解釋原因：壓力山大

儘管現在無法到日本旅遊，但是有不少民眾懷念日本的美食、特色與風景，不過比起觀光，若在當地生活，可能就沒有外界想的這麼容易了，一名旅台日本部落客指出，很多台灣人會認為「去日本旅遊時，感覺電車人員很冷漠」，其實背後大有原因。



「日本人的歐吉桑」解釋日本電車職員表現冷漠的原因：（按圖了解）

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旅台日本部落客「日本人的歐吉桑」經常在Facebook分享台日差異，他曾指出，為何日本的電車人員會讓旅遊的台灣人「感覺冷漠」，是因為工作人員「被打、被罵」是常有的事，而且日本的大車站常常會張貼「請不要打工作人員」的海報。

日本人的歐吉桑指出，他住在大阪時，常常看到電車人員被罵，不論是班次誤點、設備不方便，或者是車廂太冷太熱，都會被乘客罵，甚至還要處理癡漢事件、乘客嘔吐物。

不僅如此，日本人的歐吉桑透露，電車公司內部也是「體育制」社會，也就是在工作上承受上級的責罵與高壓，在職場又要被外面的乘客罵，十分辛苦。

因此，日本人的歐吉桑說明，很多人去日本旅遊時，會感覺電車工作人員有點冷漠，其實是因為背後承受着巨大的壓力，「他們主要的工作是運送，而不是服務，所以不太需要提供乘客非常友善的服務」。

跟台鐵員工相比，日本人的歐吉桑認為，台灣車站的工作人員對乘客的態度較好，台灣人也比較尊重車站工作人員。

帖文曝光後，許多網友驚訝「打工作人員？不怕被逮補嗎！」、「大家敬忠職守，辛苦了」、「什麼？我以為日本比台灣還尊重車站工作人員」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】