「三個可能。第一，普里戈任在莫斯科的政變成功，普京下台或死亡。第二，普里戈任割據一方，例如是羅斯托夫。第三，普里戈任被捕甚或被殺。」僱佣兵團首領普里戈任6月24日宣布進軍莫斯科之後，冷戰史學家拉琴科（Sergey Radchenko）如此推測。



目前的發展，雖然拉琴科認為如同第三個可能，但鳴金收兵、止戰於未然的結果，不是很多人能夠預料得到。



平情而論，拉琴科的沙盤推演已經算是靠譜。在英美很受歡迎的普立茲得獎作家阿普爾鮑姆（ Anne Applebaum）甚至斷言，「俄羅斯正在陷入只能被稱為內戰的局面」。不過在事實上，這場兵變難以說是政變，至少到現在為止更沒有成為內戰。

沒有內戰，當然也有沒有內戰的說法。《衛報》的社評認為兵變象徵了普京的軟弱，惡果正在展開；《華爾街日報》指出事件給普京政權帶來了不穩定；《金融時報》直指普京已經被削弱，但同時又預計他將會加強國內打壓。

一年多前，俄羅斯沒有閃電拿下烏克蘭之後，歐美不少人估計普京政權外強中乾。不能否認，普京政府有可能並不穩定。但這個可能性有多大，不多人真的清楚。但在西方的論述之中，似乎收緊管治，可以說是政權不穩；不收緊管治，出現反對聲音，又可以說是政權不穩。政權不穩與其說是結論，毋庸說是前設。

這種看事情的方法，堪稱「好使好用」。要指摘中國的時候，拜登政府就說氣球是北京派去的間諜氣球；證實了不關中國政府的事，拜登又可以說這令習近平這個「獨裁者」尷尬。刻意用「獨裁者」這個字眼，眾所周知拜登只是為了在美國國內挽回聲勢。但比起這個字眼，更加有問題的其實是這種「公我贏，字你輸」的邏輯。可以說，由始至終拜登政府都不關心習近平是否對氣球知情。因為不論如何，他們都已經準備了一個要說的故事。

政治傳訊、公共討論在現代社會具有重要價值，但為何現代政治卻充滿矛盾和衝突，某程度上正因為所謂的討論已經淪為遊戲，對於討論的對象沒有興趣有多少真正認識——不論是兵變、氣球，是俄羅斯、中國，甚至是美國或者香港。一旦淪為「說故事」的遊戲，就再沒有值得討論的空間。政治本身，與純粹操作論述的遊戲，應該有本質之別。