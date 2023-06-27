俄羅斯兵變｜瓦格納撤兵全因一通電話？拉媒揭他突然改變主意原因

總部位於拉脫維亞的俄、英雙語獨立媒體網站「美杜莎」（Meduza，又譯：梅杜扎）6月26日引述克里姆林宮消息人士報道，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin／普里格津）24日中午曾嘗試聯繫克宮、直接打電話給俄羅斯總統普京（Vladimir Putin／普亭／普丁），但普京拒絕與他通話。



消息人士指出，普里戈任可能發現自己做得太過火，並察覺瓦格納成功前進莫斯科的機會十分渺茫。當時瓦格納戰士已朝奧卡河（Oka River）前進，即將面對俄軍及俄羅斯國民近衛軍（Russian National Guard，又譯：國家近衛軍）第一道防線。克里姆林宮可能已經猜測到普里戈任的轉變，並選擇避免雙方展開「浴血衝突」。

普里戈任與莫斯科政府的第一輪談判，出席人員包括普京幕僚長瓦伊諾（Anton Vaino）、俄國聯邦安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）、俄羅斯駐白羅斯（前稱白俄羅斯）大使格雷茲洛夫（Boris Gryzlov，又譯：葛利茲洛夫）、白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）等出席。

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根據克宮消息人士，普里戈任堅持談判需包含俄羅斯高層，而普京拒絕與普里戈任對話。消息人士表示，普里戈任需要找一個台階下，因此才有盧卡申科出現；盧卡申科好大喜功，因此同意協助斡旋，並確實從中獲利，成為讓俄羅斯免於血腥衝突甚至內亂的救世主。

一名消息人士指，普里戈任是這次兵變事件中的輸家，不僅遭俄羅斯流放，普京也不會原諒他。此外，普里戈任在俄羅斯的影響力及資源也都將大不如前。消息人士認為，俄羅斯國防部可能出現人員異動，但也會是因當局內部因素，而非普里戈任的關係。

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