兵變暴露俄羅斯弱點成公開秘密　德國專家：如「黑天鵝」恐有下次

俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）負責人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）24日發動兵變震驚世界，惟當晚他便以「避免流血」為由下令進逼莫斯科的部隊折返。普里戈任昨日（26日）指出，自己無意推翻普京政府，而只是為了抗議俄國的軍方領導者。不過，外界普遍認為此次事件暴露了普京的脆弱性。



普里戈任在發佈於Telegram上的11分鐘語音信息中聲稱，在與俄羅斯當局達成的協議下，瓦格納集團被要求在7月1日前停止運作，部隊須被收編納入國防部管理，但為了挽救處境艱難的瓦格納才不得不做出此舉。

他還表示，俄羅斯的安全漏洞使得瓦格納部隊能夠在沒有遭遇抵抗的情況下行軍780公里，並封鎖了途中所有軍事單位，直至距離莫斯科200公里的地方；沿途甚至還有俄羅斯民眾手持俄羅斯國旗和瓦格納標誌歡迎部隊。

北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）日前表示，瓦格納集團兵變未遂，顯示出依賴傭兵是何等「困難且危險」，再次表明俄羅斯總統普京出兵烏克蘭是個重大戰略錯誤，這顯示出俄羅斯政權的脆弱性及領導層的軟弱。

圖為2023年6月24日，正從頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）撤離的瓦格納集團（Wagner Group）部隊。（Reuters）

德專家：推翻俄羅斯垂直體系或需時數年

「德國外交政策協會」（DGAP）東歐、俄羅斯、中亞部門負責人麥斯特（Stefan Meister），將此次行動形容為「黑天鵝」事件出乎所有人的意料，且預期會引起連鎖反應。他稱普里戈任的短暫兵變不僅延長了自己的政治壽命，也暴露出普京的弱點，讓世人看到普京領導的俄羅斯顯然沒有外界所想的穩定。

麥斯特表示，兵變後俄方乃至白羅斯的許多反應都存在不少疑點。例如，普京的講話似乎顯示出他對兵變情況並不了解，而克里姆林宮在兵變後的反應之慢，甚至沒有派出軍隊阻止瓦格納進逼莫斯科。他指，事件反映了俄國政府的這種垂直體系，決策完全取決於普京，只要他不採取行動，整個政府就如停擺。

他認為，普京是俄羅斯高層之間少數一直支持普里戈任的人，但這次行動後普京的威望遭受巨大損失。而普里戈任在失去在俄國高層中的支持後，與俄政府的裂痕加大，可能會再度發動類似於這次兵變的行動。「俄烏戰爭開始推翻俄羅斯這種體系，但它可能需要幾個月或幾年時間。」