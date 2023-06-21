馬來西亞男玩滑水梯被困 驚覺逃生無門大叫救命 緊張過程全拍下
撰文：聯合新聞網
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夏天快到了，不少人會在夏天時到海邊或水上樂園玩水消暑。馬來西亞一名直播主日前到水上樂園玩滑水道，沒想到卻在中途卡在滑水道中間，讓他嚇得大聲呼救。影片上傳網絡，吸引不少網友留言討論。
網紅玩滑水道被困，還好沒造成嚴重意外：（按圖了解）
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據《紐約郵報》（New York Post）報道，直播主傑米（Jami）日前到馬來西亞檳城一處樂園遊玩，這座樂園有一條超長滑水道，遊客站在活動門板上，門板一開遊客就會快速下墜，非常刺激好玩。
傑米帶着攝影機記錄自己挑戰滑水道的過程，沒想到才滑到一半傑米就被卡在滑水道內動彈不得。一開始傑米原本前後爬行試圖脫困，但很快他就發現自己無法脫身，於是開始放聲大叫求救。幸好工作人員很快來到傑米身邊協助他脫身，這才結束一場驚魂。
這部影片吸引超過4300萬次點閱，更有1萬多則留言。有網民表示，傑米之所以會卡住，是因為他沒有按規定穿泳褲，也有網民說：
．「看了都覺得好緊張」
．「想像以後進棺材要一直困在那裏有多恐怖」
．「看了都覺得幽閉恐懼症發作」
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