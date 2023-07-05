俄外交部：目前沒有理由延長黑海糧食出口協議

俄羅斯外交部7月4日發聲明稱，目前沒有理由進一步延續即將到期的黑海港口農產品外運協議。



聲明指出，自2022年8月1日以來，從敖德薩等港口運出的3260萬噸糧食中，約81%的糧食被運往高收入和中高收入國家，最貧窮國家僅收到2.6%的糧食。旨在向非洲、亞洲和拉丁美洲有需要國家提供糧食援助的黑海港口農產品外運協議，已經變成烏克蘭向糧食充足國家進行的商業性糧食出口。

聲明強調，俄羅斯與聯合國簽署有關俄國向世界市場供應糧食和化肥的備忘錄，執行情況仍在惡化。 2022年7月以來，除了美國、英國不斷擴大制裁限制俄農產品出口外，歐盟也推出一系列制裁措施。而俄方計劃向有需要國家捐贈的26.2萬噸化肥中，自2022年9月以來僅有兩批完成發運。

俄外交部在聲明中表示，在目前情況下顯然已經沒有理由進一步延續即將到期的黑海港口農產品外運協議。在這一協議到期前，俄方將認真、負責任地履行相關義務。

俄羅斯和烏克蘭2022年7月22日就黑海港口農產品外運問題，分別與土耳其和聯合國簽署相關協議，協議有效期為120天。協議於去年11月、今年3月和5月多次延長。當前協議將於7月17日到期。