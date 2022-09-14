坐過山車可治癒這困擾無數人的常見病？　研究指坐後排效果好4倍

如果有腎結石困擾，除了一般的療程外，竟可透過搭雲霄飛車解決？美國醫療團隊發現「搭雲霄飛車」確實可提升將腎結石甩飛機率！一位腎結石患者在搭乘迪士尼遊樂園的巨雷山鐵路雲霄飛車後，一周後的泌尿道回診檢查，竟然發現結石被甩出，相關醫療團隊就針對此案例深入研究，證實確實有此可能。



根據Facebook專頁「泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師」9月8日發文表示，腎結石在泌尿道系統問題中是常有的疾病，然而在美國，有一位腎結石患者在搭乘迪士尼遊樂園的巨雷山鐵路雲霄飛車後，回診時竟然發現結石被甩出。

美國密西根州立大學骨療學院的研究團隊也根據這個特殊案例，使用3D列印打造矽膠腎臟模型，並模擬含有尿液與腎結石的狀態，帶著這些模擬腎結石在不同座位區「搭乘了20次雲霄飛車」，最後結果統計，發現「坐前排」與「坐後排」的假腎，結石排出的機率分別是16%與63%，可以看出坐後排甚至有比坐前排高出4倍左右的「排石率」。

【延伸閱讀】捅「菊花」治打嗝 坐過山車醫哮喘 盤點一眾講都唔信的真實另類療法（點圖放大閱讀）：

+ 17

研究團隊將這個驚人結果發表在《美國骨科協會雜誌》中，也證實了乘坐巨雷山鐵路雲霄飛車「確實有希望幫助排出腎結石」。不過研究人員也強調，每個人的腎臟構造、形狀、結石大小、位置和狀態各異，因此單純搭雲霄飛車並非解決腎結石的好做法。

團隊也說明，較可能有機會透過「雲霄飛車」排出腎結石的族群，通常判斷為腎結石較小（沙粒大小）、或已經有將結石經手術碎石成小塊狀的患者。該專頁也提醒腎結石的成因與遺傳、飲食和攝水量有關，務必要有足量的飲水習慣，以避免形成結石。

延伸閱讀：

時間管理大師？63歲男43年間娶53個老婆 稱不為性慾只為內心平靜

「最愛柯基」的英國女王逝世 飼主曝毛孩走鐘不笑了：牠們都知道

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】