Threads用戶48小時內突破8000萬　美媒：首日下載量最高非遊戲App

美媒7月8日報道，Facebook、Instagram母公司Meta於7月5日推出的新社交應用程式Threads，用戶人數在不足48小時內已突破8,000萬。



美媒Search Engine Journal於8日指出，據 Instagram 個人檔案中顯示的徽章，Threads用戶數字截至報道刊出時已達到8,045萬7,633人，預料會以比Instagram、TikTok及ChatGPT更快的速度，突破1億大關。

美國技術新聞網站The Verge在7日引述內部數據稱，Threads已有逾9,500萬則帖文，讚好（Like）次數突破1.9億。

Meta創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）7日表示，Threads用戶人數已達7,000萬，超出公司預期。

Meta創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）7月7日表示，Threads用戶人數已達7,000萬，超出公司預期。（Threads截圖）

美國《新聞信使報》（The Messenger）8日引述AI數據平台Data.ai資料稱，Threads在推出首日下載量達3,000萬次，是史上首日下載量最多的非遊戲應用程式，亦是iOS 及Android平台上首日下載量第二高的應用程式，僅次於《瑪利歐賽車巡迴賽》（Mario Kart Tour，又譯馬里奧賽車之旅）。