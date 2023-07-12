加拿大放寬救生艇政策　Stream B不再受學歷限制

加拿大7月11日宣布香港人「救生艇計劃」修訂細節，擴大Stream B永久居留政策。執政自由黨國會議員蔣振宇代表移民部部長弗雷澤（Sean Fraser）宣布詳情，加國政府將取消Stream B的學歷限制，8月15日生效。意味着經救生艇Stream B申請永居的香港人，毋須再受「5年內在認可課程的專上院校畢業」的限制，讓所有在加拿大持有開放式工作簽證（簡稱OWP）的人都有資格申請永久居留。



目前，只有經開放式工作簽證（OWP）申請永居的香港人受惠於Stream B。根據新規定，申請人將不再受到學歷限制，申請人也不再需要提交教育證明。蔣振宇表示，是次放寬救生艇計劃不但符合OWP資格的人受惠，持工作假期（Working Holiday）簽證或其他工作簽證的香港人，只要成功在加拿大工作滿一年，皆可以Stream B申請永居身份。

加拿大2021年6月1日生效的「香港人救生艇」計劃，有效期至2026年8月31日。截至今年4月30日，加拿大已接納3,122名循「救生艇」計劃申請永久居留的港人（Stream A：2,358人；Stream B：764人）。