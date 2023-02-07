救生艇｜連登仔：移民加拿大小心中伏　提醒一類人做不到永久居民

加拿大政府昨日（6/2）宣布延長「救生艇計劃」中的開放式工作簽證（Open Work Permit）截止申請日期2年，更擴大原本的計劃，在過去10年內畢業的香港人也符合申請資格，定必吸引更多港人考慮移民。不過討論區上就有網民提醒魔鬼在細節中，一類人用OWP移民加拿大隨時中伏！



（Unsplash@jasonhafso）

加拿大自2021年推出「救生艇計劃」吸引香港人移民，包括為港人設立新工作簽證計劃，為開放式工作簽證，當時只供在最近5年內畢業於加拿大認可教育機構或海外專上教育機構的香港人申請，以取得有效期最長3年的工作簽證，原本的截止申請日期為2023年2月7日。

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加拿大移民部長弗雷澤（Sean Fraser）於昨日（6/2）就繼續支援在加香港人的議題發表重要公告，宣布延長「救生艇計劃」中的開放式工作簽證（Open Work Permit）截止申請日期2年，至2025年2月7日。同時擴大原本的計劃，在過去10年內畢業於加拿大認可教育機構或海外專上教育機構的香港人，也符合申請開放式工作簽證的資格。申請人可與配偶和子女一起赴加拿大生活，定必吸引更多港人考慮移民加拿大。

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然而連登討論區上就有網民發帖，溫馨提示加拿大的「救生艇計劃擴大範圍至畢業10年內都可以申請」隨時有伏，全因當中StreamB有一個要求，申請者必須在「5年內畢業」才可以申請成當地永久居民（PR）。換言之在14-18年畢業的申請者，只可透過OWP（Open Work Permit）申請工作簽證，再以EE（Express Entry）技術移民。

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樓主續指「但係唔好以為EE好容易申請，最新一次嘅EE邀請分數係489分」。他以2014年畢業的申請者為例，「30歲大學畢業，英文CLB 7分，喺加拿大有一年工作經驗，佢只有434分，而上面嘅例子條件已經算好」。建議如果想用OWP移民加拿大，但又不屬於Stream B，則要三思而後行，否則「到最後可能曬時間曬精力曬錢」。也最好在加拿大的官網上檢查一下自己在EE上獲得多少分數，再慎重考慮移民的決定。

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