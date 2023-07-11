不滿Threads步步進逼？馬斯克再宣戰朱克伯格：提議「測量下體」

Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）旗下推出的新應用程式Threads大有挑戰Twitter地位之勢，激起Twitter老闆馬斯克（Elon Musk）的戰鬥心，除了提議跟朱克伯格「鐵籠格鬥」外，言論更漸「失控」，最新在7月10日提議一個不文對決：測量下體長度。



這次事件始於7月10日有網民再次把兩大超級富豪馬斯克與朱克伯格作比較，指馬斯克保護言論自由，朱克伯格則保護品牌言論的自由，帖子引來馬斯克主動回應，他批評朱克伯格並寫道「Zuck is a cuck.（朱克伯格是個戴綠帽的人）」Cuck意指遭遇妻子外遇的丈夫，也有軟弱者的意思。

馬斯克愈寫愈不文，他再寫道：我提議一個「量度下體比賽」（dick measuring contest），並附上一個間尺的圖案。

朱克伯格旗下公司推出的Threads上架短短5天後，宣告用戶數目突破1億，其功能與競爭對手Twitter相似，構成威脅。網絡數據公司Similarweb指，Threads推出後的首48小時內，Twitter流量與前一週相比下跌5%。

美媒7日指，Twitter律師5日已致函朱克伯格，指控Meta有系統、故意、非法地盜用Twitter的商業秘密及其他知識產權。

這並非馬斯克首次對朱克伯格提出挑戰，在Threads正式面世前，有網民6月底發文講述Threads將與Twitter硬撼，當時已引來馬斯克回應，公開邀請朱克伯格「可來一場鐵籠格鬥賽」。朱克伯格之後在IG發文，對此回應指「發地址來。」

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