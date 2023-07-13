古特雷斯籲普京延長黑海糧食協議　或考慮讓俄農行重返SWIFT

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）致信俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），就確保《黑海穀物出口倡議》繼續運作以及與俄羅斯諒解備忘錄的進一步執行提出建議。



聯合國秘書長發言人迪雅里克（Stéphane Dujarric）星期三（7月12日）發布聲明宣布上述消息。聲明指出，古特雷斯一直非常重視確保俄羅斯和烏克蘭糧食及化肥能夠持續進入全球市場，促進全球糧食安全。全面執行2022年7年簽署的黑海糧食倡議，對於保障俄烏農糧食化肥順利、高效、大規模進入全球市場至關重要。

2022年，經過聯合國斡旋，俄羅斯、烏克蘭和土耳共同簽署了《黑海穀物出口倡議》，允許通過安全的海上人道主義走廊，從烏克蘭的3個主要港口向世界各地出口穀物、其他食品和包括氨在內的化肥。俄羅斯還與聯合國同時簽署諒解備忘錄，要求保障俄羅斯的糧食和化肥也能進入國際市場。

倡議實施已將近1年，其間曾3次得到延長，下星期一（17日）再次到期。

迪雅里克在聲明中強調，古特雷斯星期二（11日）致函普京的目標是「消除俄羅斯農業銀行在進行金融交易方面所面臨的障礙，這是俄方表達的一項重大關切，同時允許烏克蘭糧食繼續通過黑海出口。」

俄羅斯方面多次表明，關於俄食品和化肥出口正常化的協議至今未得到履行，因此沒有理由繼續延長黑海倡議。

路透社的報道指出，莫斯科的一個關鍵要求是將俄羅斯農業銀行（Rosselkhozbank，俄農行）重新接入環球銀行間金融電訊協會（SWIFT）系統。俄烏戰爭爆發後，歐盟於2022年6月切斷了該銀行與SWIFT的連接。歐盟發言人2023年5月說，歐盟不考慮恢復連接。

不過，3名熟悉情況的消息人士星期三告訴路透社，歐盟正在考慮將俄農行的一家子公司接入SWIFT，一邊專門用於糧食和化肥交易。歐盟委員會尚未作回應。

迪雅里克在聲明中說，古特雷斯的首要關切仍然是世界各地的弱勢民眾。黑海倡議一旦無法繼續履行，可能引發全球糧食和化肥價格再次上漲，屆時將給全球弱勢民眾帶來最大損失。

古特雷斯將繼續就這一問題與所有有關各方接觸，並表示願意就他的提議與俄羅斯進一步接觸。

本文獲《聯合早報》授權轉載

