OECD：AI目前對就業影響雖有限　六成員工擔心10年內失業

經濟合作與發展組織（OECD）一份報告稱，人工智能現階段的快速普及對就業影響有限，但這項技術替代就業的潛力巨大，勞動者愈發對自己的未來感到擔憂。

經合組織星期二（7月11日）發布《2023年就業前景報告》，其中對七個成員國製造業和金融業的2000名僱主以及5300名工人的調查顯示，早期採用人工智能（AI）的企業短期內不願解僱員工，而AI可以幫助完成繁瑣而危險的任務，進而改善工作生活，因此AI目前對就業造成的影響有限。

不過，經合組織也指出，世界經濟當前處於採用AI的非常早期階段，企業採用新技術後可能還需要時間來落地，隨着AI技術進一步發展，未來就業受到AI負面影響的可能性仍然很高。

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AI機器人：不會搶人類工作和背叛人類

報告稱，五分之三的勞動者擔心未來十年會徹底失業，四分之三的勞動者則認為AI增加了工作強度。

經合組織秘書長科爾曼說，近期生成式AI技術相關的開發和工具的加速發展標誌着一道技術分水嶺，對許多工作場所產生了實質性的影響。

經合組織呼籲，為響應這一趨勢，國際組織和監管機構須在如何與AI合作的問題上加強協作並改進框架。