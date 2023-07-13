塞浦路斯爆發「貓瘟」半年30萬死　恐已傳至鄰國

有「貓島」美譽的地中海島國塞浦路斯（Cyprus）1月起貓科冠狀病毒肆虐，當地動物組織Cats PAWS Cyprus主管Dinos Ayiomamitis稱，1月以來至少30萬隻貓染病死亡。



當地「貓口」估計約100萬，Dinos Ayiomamitis稱預計患病貓隻數量佔整體接近三成。這會該國有史以來由貓科冠狀病毒引發的最嚴重「貓瘟」。

英國《每日電訊報》7月11日稱，病毒1月起在首都尼科西亞（Nicosia）散播，3至4個月內迅速蔓延全國，貓隻數量劇減。已知有逾30萬隻貓死於由病毒引致的貓傳染性腹膜炎（Feline Infectious Peritonitis，FIP）。

FIP不會傳染人類，但在貓身上傳染性很高。貓科動物感染病毒後，會出現包括發燒、腹部腫脹、體虛等症狀。染病的貓有時也會出現攻擊性增加的情況。患病貓隻倘未能及時就醫，多數會病死。

英國《都市報》12日引述泛塞浦路斯獸醫協會副主席伊巴密濃達（Demetris Epaminondas）稱，鄰近的黎巴嫩、以色列和土耳其疑似有更多疫情爆發，但消息尚未得到證實。

圖為塞浦路斯（Cyprus）兩隻街貓。（Getty Images）

有兩種藥可用於治療FIP，分別是抗新冠病毒感染（COVID-19）藥物莫納皮拉韋（Molnupiravir）以及GS-441524。

根據法例莫納皮拉韋是用在人身上的藥物，不能處方在動物身上。

另一個選項是化學上與瑞德西韋（Remdesivir）相似的GS-441524。它已獲准在英國用於動物身上，也可進口到塞浦路斯。

GS-441524非常昂費，每隻貓藥費高達3,000至7,000歐元（約2.6萬至6.1萬港元），而且塞浦路斯沒有貨。