美國富婆離世7隻愛貓繼承30萬美元遺產　逾百人爭搶領養

現代人喜歡飼養寵物，甚至將寵物當作是家人，美國就有一名富婆南希（NancySauer）過世後，將高達30萬美元的遺產留給自己的7隻愛貓，並讓牠們繼續留在豪宅生活。



不過，因為受聘的保姆未將貓咪照顧好，所以7隻毛小孩經法院裁定，要開放認養。目前，收容所已經收到156封認養申請，正在努力篩選認養人。

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根據霍士新聞報道指出，美國一名84歲富婆南希（Nancy Sauer）是一名商人，南希的丈夫及唯一的兒子去世後，她便與7隻貓咪互相陪伴，直到去年（2022年）11月她去世後，獨留30萬美元的遺產及7隻愛貓。

在遺囑中，南希要求7隻愛貓繼續留在位於坦帕市（Tampa）的宅邸裏，使用她的遺產生活，就是為了確保自己離開人世後，寵物仍能受到良好照顧。對此，南希生前友人亞娜（Yana Alban）透露，南希非常愛牠們，直到最後一隻貓過世，這棟房子才會被出售。

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由於負責照顧貓咪的保姆沒有妥善照顧牠們，經過法官裁定，將貓咪解救並交給相關單位協助送養。對此，坦帕灣善待動物協會（Humane Society of Tampa Bay，又譯坦帕灣人道協會）透露，南希30萬美元的遺產，能永遠支付7隻貓咪的伙食、醫療及美容等相關費用，目前單位正在嚴格審查認養人的資格，目前收容所收到156封認養信，而新飼主必須先支付寵物各項花費，之後再透過法律程序請款，才能確保南西的遺願能履行，讓貓咪們能有最妥善的照顧。

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