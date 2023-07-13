索馬里客機「斷成兩截」34人僅輕傷　失控「甩尾」撞牆影片曝光

索馬里一架客機滑行到一半竟突然失控，甩尾後高速撞上圍牆。



在衝擊力道之下，機身應聲斷成兩截，而機上34人皆奇蹟般倖存，僅受輕傷，上述過程都被監視器捕捉下來。

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根據監視器畫面，11日中午12時23分左右，客機在亞丁．阿德國際機場（Aden Adde International Airport）跑道上滑行，卻突然往左彎並高速撞上矮牆。

只見駕駛艙部份脫落，機身從中間斷掉，還有一顆輪子噴飛，現場頓時塵土飛揚。

《今日美國報》等外媒報道，這架客機隸屬於索馬里的哈拉航空（Halla Airlines），載着30名乘客與4名機組人員，從索馬里北部城市加羅韋（Garowe）飛至首都摩加迪沙（Mogadishu），未料發生恐怖事故。

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不過，索馬里民航局（SCAA）證實，「這起事件之中，除了輕傷以外，沒有人員死亡」。

目前尚不清楚事故原因，只知道這座濱海機場當時的天氣是晴時多雲，且意外發生前，機長並未向塔台通報任何異常。

當局表示，「一旦駕駛艙的語音紀錄與黑盒子經過分析，很快就能確立真相」，但有一名匿名官員向當地媒體透露，飛行員失誤似乎是事故主因。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】