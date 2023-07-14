王毅稱願與東盟協作推進現代化　指日本核廢水排海不應擅自行事

中國中央外辦主任王毅7月13日在印尼雅加達出席中國—東盟（ASEAN）（10+1）外長會、以及東盟與中日韓（10+3）外長會。他稱中國願與東盟加強團結協作，攜手推進亞洲現代化進程。他指在日本核廢水排海方面，日方不應擅自行事。



王毅出席10+1外長會時表示，中國將致力於高質量發展，以中國式現代化為各國提供新機遇，願與東盟加強團結協作，攜手推進亞洲現代化進程。他說中方將按照中國國家主席習近平提出的親誠惠容理念，共同推動中國東盟全面戰略夥伴關係不斷向前發展，為本地區和平繁榮作出新的貢獻。

在10+1外長會上，各國通過關於中國加入《東南亞友好合作條約》20周年紀念聯合聲明、以及加快達成「南海行為準則」指針文件。

王毅出席10+3外長會時稱，日本核污染水排海事關海洋環境安全和人類生命健康，茲事體大，務必三思，不應擅自行事，不能鑄成大錯。他就下階段10+3合作提出3點建議，包括堅持開放合作，加快推動區域一體化進程、堅持共同安全，不斷提升危機應對效能、堅持創新引領，充分挖掘可持續發展潛能。

他表示，10+3合作是東亞區域合作最成熟的機制之一，長期以來為東亞繁榮發展作出積極貢獻，當前形勢下，10+3國家作為地區主要經濟體，理應加強團結，密切合作，共迎挑戰。

他強調，2023年是落實《10+3合作工作計劃》的開局之年，地區國家要把握構建東亞共同體的長遠目標，支持東盟中心地位，完善包容性區域合作架構，不斷拓展合作領域，為地區乃至世界經濟的復蘇增長注入更為強勁的「東亞力量」。