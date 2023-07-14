鐵達尼觀光潛艇內爆｜泰坦號遇難者繼子抱怨有遺產卻找不到人上床

觀光潛艇「泰坦號」（Titan）6月18日載人前往探索鐵達尼號（Titanic）殘骸期間在北大西洋發生內爆慘劇，5名乘客喪生，包括英國富豪哈丁（Hamish Harding）。英媒7月12日稱，哈丁的繼子薩斯（Brian Szasz）在Twitter上抱怨，他能得到遺產，卻找不到人上床。



薩斯現年37歲，他是一名音響工程師。

英國《每日郵報》（Daily Mail）7月12日稱，薩斯在Twitter上寫道：「有數百萬的閒錢，我仍不能與人上床。」他說：「有這麼多錢，我只想找個女孩一起出去玩！」

網民批評薩斯的言論是對哈丁不敬。有網民問他獲分多少遺產，又指若薩斯得到超過0美元也是太多。薩斯回答：「比你一生賺到的錢多。」

▼薩斯的照片

報道指，薩斯其後刪除這些帖文。他13日在Twitter寫道：「我的老闆因為我的推文而解僱我！」

▼薩斯稱已被解僱

▼英國富豪哈丁的照片

在「泰坦號」失蹤、哈丁與另外4名乘客生死未卜時，薩斯已在網上高調展示參加演唱會的照片，以及與女模調情。美國女歌手Cardi B因此指責他，兩人在網上互罵。

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