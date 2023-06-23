鐵達尼號觀光潛艇｜Cardi B炮轟失蹤富翁兒懶理船難IG狂講鹹濕嘢

【鐵達尼號觀光潛艇】本月18日載著5人前往參觀鐵達尼號遺骸的觀光潛水器「泰坦」（Titan）在18日於大西洋失聯，乘客生死未卜，其中一位是英國航空飛機公司的創辦人，其繼子Brian Szasz在繼父失蹤期間，不僅高調曬出參加演唱會的照片，也被發現在社群媒體上與網黃聊色，引來外界撻伐。美國饒舌天后Cardi B發聲指責，過沒多久Brian Szasz則發文回擊她在蹭流量。



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Cardi B在社群媒體上指責Brian Szasz：「全世界都在為搭著潛水器失蹤的人禱告，而他的兒子卻在網路上聊色和參加Blink 182演唱會。你一直想吸引大家的關注，但在你說他是你繼父之前根本沒人知道你是誰。這就是為什麼那麼多人討厭你，根本是個被寵壞的小鬼，你太麻木了。」

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據外媒《Billboard》，Brian Szasz 21日在推特上怒斥：「她真的是垃圾名人，試圖用我和我家人的痛苦蹭流量。我去Blink 182演唱會沒有選擇坐在家裡等新聞是為了療傷。Cardi B妳真夠丟臉，去讀點書吧！」他也表示，「大家都知道妳的新歌跟垃圾一樣，但妳的事業真的慘到需要用這個來搏關注嗎？」兩人在網路上的較勁，掀起不少討論。

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