鐵達尼號觀光潛艇內爆｜殯葬師稱乘客殘肢找不回：如被捏碎雞蛋般

載5名乘客參觀「鐵達尼號」（Titanic）殘骸的OceanGate Expeditions公司潛水器「泰坦號」（Titan）在海中內爆，美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）28日打撈「泰坦號」殘骸時，疑似發現部分人類遺骸。（編按：不過來自美國佛州的專業殯葬師艾利薩（Lauren Eliza）稱，救援人員不會在海底找到乘客人體殘肢。）



一名殯葬師近日也透過影片描述潛艇內爆後，人體會發生的狀況。

（編按：她指出，爆炸當下泰坦號就像被壓扁的汽水罐，裏面的乘客就像有人徒手將雞蛋捏碎般，所以是無法在水底找回乘客的殘肢。）

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《每日星報》報道，泰坦號失蹤後，美國海岸防衛隊指出，在鐵達尼號附近發現一塊殘骸區，並發現了泰坦號的尾部和壓力殼碎片。

這起悲劇發生後，許多網友湧入殯葬師艾利薩的社群媒體，想知道潛艇在海底爆炸後，罹難者的遺體是否會被找到、以及內爆時會發生的狀況。艾利薩近日也用影片回覆網友的問題，獲得超過160萬人點讚。

來自美國佛州專業殯葬師艾利薩（Lauren Eliza）在個人IG賬號發片，稱她不認為會在海底找到泰坦號5名乘客的遺骸。（艾利薩IG賬號lauren.the.mortician）

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艾利薩指出，搜救人員應該不會在海中找到人體遺骸，因為發生內爆時，受到強大水壓影響，潛水器就像汽水罐遭到壓扁般，向內擠壓，而罹難者在內爆發生瞬間就死亡。由於一切發生的太快，罹難者根本來不及意識到出了什麼事，也不會感受到痛苦。

夏威夷大學馬諾阿分校（University of Hawaii, Manoa）的海洋工程學家艾森（Blue Eisen）同樣指出，發生內爆時，潛水器一瞬間遭到破壞，內部將會炸成碎片，5人應該是立即死亡。他推測泰坦號應該有肉眼無法發現的微小損傷，或是在反覆潛水後，機體出現些微彎曲或龜裂。

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