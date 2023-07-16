熱浪襲歐美｜希臘因酷熱關閉名勝雅典衛城　加拿大西班牙山火肆虐

歐洲、美洲和亞洲等全球多處出現極端高溫天氣，希臘著名古跡雅典（Athens）衛城（Acropolis）因而暫時關閉。在炎熱天氣下，西班牙和加拿大不少土地都遭山火焚燒。



由於氣溫料達41攝氏度，雅典衛城14日宣布中午至下午5時關閉。它通常每天由上午8時至下午8時開放。來到15日，希臘最高氣溫達45攝氏度。

西班牙部份地區氣溫超過60攝氏度。加那利群島（Canary Islands）北部的拉帕爾馬島（La Palma）15日凌晨發生山火，燒毀約4,500公頃土地，超過2,500人疏散。

當地官員稱，受風速和熱浪影響，大火蔓延得非常快。

加拿大山火

政府15日公布的統計數據顯示，在2023年，全國超過1,000萬公頃土地遭山火焚燒，這個數字不單打破1989年以來最高紀錄，也突破科學家的最悲觀預測。

在半年時間內，加拿大遭燒毀的土地面積，與葡萄牙或冰島的國土面積差不多。

地獄犬熱浪襲南歐

除希臘和西班牙外，瑞士、德國、法國、克羅地亞和土耳其等國氣溫都將超過40攝氏度，其中意大利某些地區氣溫更高達48.8攝氏度。

意大利羅馬（Rome）、博洛尼亞（Bologna）和佛羅倫薩（Florence）等10個城市已發布紅色警報，西西里島（Sicily）和撒丁島（Sardinia）料高達48攝氏度。

米蘭附近的城鎮一名44歲工人在大街上畫斑馬線期間中暑暈倒、送院後不治，數名遊客也因中暑暈倒，包括一名在羅馬鬥獸場（Colosseum）外的暈倒英國男子。

熱浪席捲全球：圖為2023年7月13日，意大利羅馬一名女子手持絲巾來遮擋太陽。（Reuters）

意大利氣象學會 （Italian Meteorological Society）把這波熱浪命名為「地獄犬熱浪」（Cerberus Heatwave）。地獄犬是羅馬大詩人但丁（Dante）作品《神曲：地獄篇》（The Divine Comedy: Inferno）中的3頭犬隻。

美國逾1億人面臨危險高溫

國家氣象局（National Weather Service）12日表示，美國超過1.11億人收到在極端高溫警告，加州（California ）、德州（Texas）、新墨西哥州（New Mexico）、俄克拉荷馬州（Oklahoma）和亞利桑那州（Arizona）大面積土地，氣溫都超過32度。內陸沙漠地區日間溫度則達至48.8度。

熱浪席捲全球：圖為2023年7月13日，美國加州一名農業工人在炎炎夏日下工作。（Reuters）

↓網民分享亞利桑那州動物園為動物提供冰塊降溫的電視片段↓

全國最熱城市鳳凰城（Phoenix），有18個月大的兒童走出水泥地的露台，站了幾秒鐘後腳馬上就起水泡，有無家者表示自己坐在黑色輪椅時感覺就像坐在熱炭上，也有動物園為動物提供冰塊降溫。