拜登爭取連任美國總統　今年第二季籌得7200萬美元

美國總統拜登（Joe Biden）希望在2024年的大選中成功連任，而他的競選團隊7月14日宣布，他們在今年第二季一共籌得7200萬美元，超過共和黨主要對手、前總統特朗普（Donald Trump）及佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）同期籌得的總和。



美國全國公共廣播電台（NPR）報道，拜登競選團隊向聯邦選舉委員會（Federal Elections Commission）申報籌款狀況的期限屆滿前，公布今年4至6月的籌款數字。該團隊、民主黨全國委員會（Democratic National Committee）及聯合籌款委員會的第二季的籌款額達7200萬美元，現時手上的現金為7700萬美元。

拜登團隊稱，今次有近40萬名捐款人，平均捐款金額為39美元，而且有三成捐款來自新捐款人，這些人在2020年大選時沒有向拜登捐款。

報道指，拜登在今年第二季的籌款額上升，惟與前總統奧巴馬（Barack Obama）及特朗普同期的8600萬美元及1.05億美元相比，仍有一段距離。而且來自草根階段的捐款人數及金額亦比奧巴馬時代有所減少。

至於共和黨方面，特朗普團隊及相關政治行動委員會在今年第二季籌得超過3500萬美元；而在6月底正式宣布參選的德桑蒂斯則籌得2000萬美元，其超級政治行動委員會稱，團隊自3月初至今，籌款額已達1.3億美元。