烏媒：克里米亞大橋傳出爆炸聲　傳2人死亡

RBC-Ukraine參考Telegram頻道Baza在7月17日報道，克里米亞大橋16日晚至17日凌晨傳出爆炸聲，又稱「俄羅斯人在談論2人的死亡」。Baza是與俄方安全部門有聯繫的Telegram頻道。

克里米亞地區（Crimea）領導人阿克肖諾夫（Sergei Aksyonov）稱，克里米亞大橋「第145根石柱附近發生了一件非同尋常的事件」。執法人員正在工作。

俄媒RosZMI報道稱，此事至少造成2人死亡。

克里米亞大橋（Crimean Bridge，又稱刻赤大橋，Kerch Bridge）在俄烏戰爭進行期間已發生過一次嚴重爆炸。一輛裝有炸彈的貨車2022年10月8日凌晨爆炸，導致一列裝有燃料的鐵路列車的7節油罐車起火，公路橋兩個地方出現部份坍塌。

俄衛網7月9日引述烏克蘭國防部副部長馬利亞爾（Hanna Maliar）在其Telegram頻道承認，基輔對炸橋一事認責。她寫道：「273天前，(我們)對克里米亞橋進行了第一次打擊，以破壞俄羅斯的後勤運輸。」

俄羅斯聯邦安全局稱布達諾夫（Kyrylo Budanov）組織是次襲擊的人。爆炸裝置被偽裝在22個托盤的建築用聚乙烯薄膜卷中，總重量約為22.8噸。此案中共有8名犯罪嫌疑人被拘捕。

烏克蘭安全局局長馬柳克（Vasyl Malyuk）5月底曾說，基輔希望「切斷通往半島的物流道路」。

俄羅斯2014年吞併烏克蘭的克里米亞，但不獲國際普遍承認。