烏克蘭克里米亞大橋爆炸與一區交通中斷　政府稱食物燃料庫存足

烏媒RBC-Ukraine7月17日稱，有俄媒引述克里米亞地區領導人阿克肖諾夫（Sergei Aksyonov）在社交媒體上說，出於「緊急」情況，連接克里米亞半島和俄羅斯克拉斯諾達爾（Krasnodar）地區的克里米亞大橋交通已中斷。



與俄羅斯僱傭兵瓦格納集團有關聯的「灰色地帶」頻道說，克里米亞大橋（Crimean Bridge，又稱刻赤大橋，Kerch Bridge）在17日凌晨3時零4分（香港時間星期一早上8時零4分），發生兩次襲擊。

路透社稱無法獨立核實灰色地帶頻道的報道，基輔也沒有立即對報道置評。

RBC-Ukraine參考Telegram頻道Baza在7月17日報道，克里米亞大橋16日晚至17日凌晨傳出爆炸聲，又稱「俄羅斯人在談論2人的死亡」。

Baza是與俄方安全部門有聯繫的Telegram頻道。

暫時未知大橋爆炸起因，以及爆炸是否人為造成。

克里米亞半島政府17日在即時通訊引用Telegram公布，克里米亞的燃料、食品和工業品庫存充足，當地倉庫擁有所有其所必要的庫存。

RBC-Ukraine稱這是第一個出現在Telegram的現場影片。這段影片後來被轉發到Twitter：

克肖諾夫稱，克里米亞大橋「第145根石柱附近發生了一件非同尋常的事件」。執法人員正在工作。

俄媒RosZMI報道稱，此事至少造成2人死亡。

俄羅斯2014年吞併烏克蘭的克里米亞，但不獲國際普遍承認。俄烏戰爭2022年2月24日爆發後，有俄羅斯黑海艦隊駐守的克里米亞、克里米亞大橋及周邊地區不時成為襲擊目標。

黑海艦隊司令設位於克里米亞港口城市塞瓦斯托波爾（Sevastopol）。以下時近期塞瓦斯托波爾受襲的圖片：

俄羅斯官員6月22日稱，烏克蘭導彈擊中連接赫爾松與克里米亞的瓊加爾大橋。以下是6月22日，俄羅斯任命的赫爾松代理州長薩爾多在Telegram上傳的照片，顯示瓊加爾大橋受損情況。

克里米亞大橋在俄烏戰爭持續期間已發生過一次嚴重爆炸。一輛裝有炸彈的貨車2022年10月8日凌晨爆炸，導致一列裝有燃料的鐵路列車的7節油罐車起火，公路橋兩個地方出現部份坍塌。

俄衛網7月9日引述烏克蘭國防部副部長馬利亞爾（Hanna Maliar）在其Telegram頻道承認，基輔對炸橋一事認責。她寫道：「273天前，（我們）對克里米亞橋進行了第一次打擊，以破壞俄羅斯的後勤運輸。」

俄羅斯聯邦安全局稱布達諾夫（Kyrylo Budanov）是組織次襲擊的人。爆炸裝置被偽裝在22個托盤的建築用聚乙烯薄膜卷中，總重量約為22.8噸。此案中共有8名犯罪嫌疑人被拘捕。

烏克蘭安全局局長馬柳克（Vasyl Malyuk）5月底曾說，基輔希望「切斷通往半島的物流道路」。