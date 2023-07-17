新西蘭：太平洋變得更不安全　期待中國為緊張印太關係降溫

撰文：聯合早報
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新西蘭總理希普金斯（Chris Hipkins）說，隨着中國愈來愈強勢自信，印太地區包括太平洋地區的競爭日趨激烈，並變得更難以預測和更不安全。他呼籲中國，為緩解印太地區愈來愈緊張的局勢發揮一己之力。

綜合路透社和彭博社報道，希普金斯星期一（7月17日）在奧克蘭的中國商業峰會致辭時說，新西蘭對印太地區的戰略環境惡化和緊張局勢升級感到擔憂，特別是南海和台灣海峽等地區的情況。

希普金斯說：「這些地區與我們的直接利益相關，為了維護這些地區更廣泛的利益，小心處理與緩和緊張局勢是我們關注的重點。而我們期待中國能在這方面發揮自己的作用。」

他進一步說：「中國的崛起以及它尋求施加影響力的方式，也是戰略競爭關係加劇的主要驅動力，特別是在我們更廣闊的家園範圍——印太地區。」

另外，希普金斯也強調繼續與中國接觸的重要性，既要聆聽，也要對話，以維護新西蘭的利益，並在重要事務上為自己發聲。

希普金斯最近率領一個貿易代表團訪問中國，並與中國國家主席習近平主席會面。希普金斯重申新西蘭和中國之間的關係複雜，必須謹慎處理。

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