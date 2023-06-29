新西蘭總理希普金斯訪華釋放了什麼訊號？

今年1月接替阿德恩（Jacinda Ardern）出任新西蘭總理的希普金斯（Chris Hipkins），上周日（25日）開始正式訪問中國六天。在西方國家近期不斷高舉對中國「去風險化」的旗幟之際，這個南太平洋主要國家首腦率團訪華，再度釋放西方世界並非鐵板一塊的訊號，也表明在美國主導的聯盟體系中，仍有一些國家更看重經濟利益，希望加強與北京的經貿連結對沖經濟陰霾。



新西蘭總理訪華，還意味着去年中國在南太平洋擴大安全影響力，一度引發區域國家高度警惕的事件，可能已被放到一邊。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問北京後，總統拜登（Joe Biden）隨即公開稱中國國家主席習近平是獨裁者，讓剛有止跌企穩迹象的中美關係爭端重現。曾稱中國是「寶貴的合作夥伴」的希普金斯，6月22日則表示不認同拜登的說法，明顯有意遠離不必要的外交風波，避免此次訪華促商貿的目標失焦。

飽受通脹之苦的新西蘭經濟前景陰霾籠罩。經濟師紛紛預期，該國今年晚些時候將再陷入衰退，原因是央行升息抗通脹導致房貸利率大增，民眾荷包縮水，消費力減弱。

面對經濟勢頭停滯，新西蘭政府將目光再次投向中國。

中國與新西蘭在2008年簽署自由貿易協定後，2013年末取代澳洲，成為新西蘭最大貿易夥伴。新西蘭每年的出口商品中，約三成銷往中國，價值210億新西蘭元（998億港元），中國的需求對新西蘭經濟舉足輕重。

6月28日，中國國務院總理李強在北京人民大會堂與新西蘭總理希普金斯會談。會談前，李強為希普金斯舉行歡迎儀式。（ 新華社）

西方諸國中，新西蘭對華姿態歷來也趨於溫和。但中國通過貿易懲罰鄰國澳洲，去年並與南太平洋島國所羅門群島簽署警務合作協定，讓新西蘭警惕，近年在人權、國際秩序等問題上對華態度轉為強硬，去年6月還開始出席北約年度首腦峰會。

新西蘭還試圖減低對華貿易依賴度，今年4月對華商品出口比例，按年下降兩個百分點至29％，是自2015年以來首次下降。

儘管如此，面對經濟不景氣，希普金斯政府目前對去風險化看似不感興趣，希望尋求對華貿易多元化，輸出更廣泛的商品和服務。

新西蘭總理希普金斯訪華期間，在超市品嚐新西蘭出口中國的奇異果。（影片截圖）

習近平周二（27日）在北京人民大會堂會見希普金斯，表示中國和新西蘭要推動貿易投資的自由化、便利化，為對方企業提供更好的營商環境，也要加強教育、文化、旅遊等領域合作。

希普金斯則形容兩國具有國際上「最重要和最廣泛的關係之一」，並表示此行重點是幫助兩國企業重建並深化聯繫，與中國希望吸引外資的目標一致。

習近平還呼籲兩國要繼續視對方為夥伴而不是對手、是機遇而不是威脅，還可以保持溝通，共同幫助太平洋島國發展，試圖加大對話力度，減輕新西蘭對中國在南太平洋安全活動的擔憂。

中新關係・新西蘭總理訪華：新西蘭總理希普金斯2023年6月28日與中國總理李強（不在圖中）在北京人民大會堂會面。（Reuters）

中國總理李強周三也在人民大會堂與希普金斯會談中強調，中國開放的大門只會越開越大，願同新西蘭分享中國發展帶來的新機遇，挖掘數字經濟、綠色經濟、創意產業等領域潛能，打造新興領域合作「新動能」。

李強與希普金斯會後還共同見證簽署科技、教育、農業等多項雙邊合作文件。

中國與新西蘭周三也發表關於全面戰略夥伴關係的聯合聲明，同意加強高層交往，深化合作，增進理解，管控分歧。新西蘭歡迎中國申請加入《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP），以及加入《數字經濟夥伴關係協定》（DEPA）工作組正在進行的深入討論。

聲明稱，兩國願加強雙邊貿易，拓展電子商務、服務貿易、綠色經濟等領域合作，同意加強兩國教育、航空、旅遊等合作，並重申維護開放包容的世界經濟，維護具有韌性的全球供應鏈的重要性。

儘管中國與新西蘭領導人本周互動看似平和，但兩國外長今年3月據報曾在北京出現激烈分歧。

希普金斯在超市品嚐新西蘭出口中國的奇異果。（影片截圖）

據《澳洲人報》、法新社等報道，新西蘭外長馬胡塔（Nanaia Mahuta）3月赴北京為該國總理訪華做準備，在會見中國外長秦剛時提及新疆人權、香港及台灣局勢等問題，被秦剛「趾高氣揚的訓誡」「教導了整整一個小時」，而她也並未示弱，反駁秦剛的「戰狼式言論」。

馬胡塔周二形容與秦剛有過一次「直率有力」的討論。她認為，雙方在「直言不諱地討論」後，新西蘭總理仍能率團訪華，反映出兩國關係成熟。

新西蘭與中國目前有克服經濟低迷的共同利益，加上中國也希望新西蘭不要進一步倒向西方軍事集團，因此有動力將分歧放一邊。但隨着印太地緣政治緊張不斷加劇，新西蘭國內要求減少對北京依賴的呼聲越來越高，雙方基於商貿需要的合作勢頭能否持續排除障礙，還有待進一步觀察。