俄停止黑海糧食協議｜聯合國表遺憾並促重回對話

撰文：蕭通
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俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）證實，俄方已停止執行黑海港口農產品外運協議。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）無視他對延長協議的提議，令他深感遺憾。

古特雷斯表示，俄羅斯退出協議，意味著促進俄羅斯糧食和化肥出口的相關協議也終止，也將對全球各地有需要的人造成打擊。 儘管俄羅斯作此決定，聯合國方面將繼續促進烏俄兩國農產品順利進入國際市場。

聯合國大會主席克勒希（Csaba Korosi）17日通過發言人表示，對俄羅斯撤出協議深表遺憾，呼籲各方重回對話。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）批評，俄羅斯停止協議是憤世嫉俗，歐盟將繼續努力確保貧困國家的糧食安全。

國際救援委員會（International Rescue Committee，IRC）東非緊急事務主任薩拉夫（Shashwat Saraf）表示，此次影響將對索馬里、埃塞俄比亞和肯尼亞產生深遠影響，這些國家正面臨著非洲之角數十年來最嚴重的乾旱。

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