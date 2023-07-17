俄停止黑海糧食協議｜烏斥以飢餓勒索世界　將設法續用黑海走廊

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）證實，俄方已停止執行黑海港口農產品外運協議。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）週一（17日）表示，必須採取一切措施，確保在俄羅斯停止參與協議後，能繼續使用黑海糧食出口走廊。 烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）則批評，俄方正利用飢餓作為勒索世界的工具。



烏克蘭總統新聞秘書尼基福羅夫（Sergey Nikiforov）援引澤連斯基的話說，即使沒有俄羅斯，也必須盡一切努力以確保烏國能繼續使用黑海走廊，「我們並不害怕。」

澤連斯基：公司船東已經準備好

澤連斯基稱，「公司、船東與我們接洽。他們說他們已經準備好了，如果烏克蘭放他們走，土耳其繼續放他們通過，那麼每個人都準備好繼續供應糧食。」

澤連斯基命令烏克蘭外交部，向聯合國和土耳其準備一份正式照會，要求他們說明是否準備好繼續履行協議中的部份內容。

庫列巴 :Ukrainian Minister for Foreign Affairs Dmytro Kuleba attends a news conference at the NATO headquarters in Brussels, Belgium, February 21, 2023. （Reuters）

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）則批評，俄羅斯不延長協議，將令全球糧食價格上漲，亞洲及非洲最脆弱地區的民眾將受影響，俄方正利用飢餓作為勒索世界的工具，追求自身的商業利益，他敦促俄方停止再玩「飢餓遊戲」。