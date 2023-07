俄停止黑海糧食協議｜烏斥以飢餓勒索世界　將設法續用黑海走廊

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)證實,俄方已停止執行黑海港口農產品外運協議。烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)週一(17日)表示,必須採取一切措施,確保在俄羅斯停止參與協議後,能繼續使用黑海糧食出口走廊。 烏克蘭外長庫列巴(Dmytro Kuleba)則批評,俄方正利用飢餓作為勒索世界的工具。



烏克蘭總統新聞秘書尼基福羅夫(Sergey Nikiforov)援引澤連斯基的話說,即使沒有俄羅斯,也必須盡一切努力以確保烏國能繼續使用黑海走廊,「我們並不害怕。」

澤連斯基稱,「公司、船東與我們接洽。他們說他們已經準備好了,如果烏克蘭放他們走,土耳其繼續放他們通過,那麼每個人都準備好繼續供應糧食。」

澤連斯基命令烏克蘭外交部,向聯合國和土耳其準備一份正式照會,要求他們說明是否準備好繼續履行協議中的部份內容。

庫列巴 :Ukrainian Minister for Foreign Affairs Dmytro Kuleba attends a news conference at the NATO headquarters in Brussels, Belgium, February 21, 2023. (Reuters)