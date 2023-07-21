美國Burger King助理經理垃圾桶撈薯條賣顧客　最高或判20年

美國南卡羅來納州（South Carolina）漢堡王（Burger King）助理經理梅傑（Jaime Christine Major）7月17日涉嫌從垃圾桶裏撿薯條賣給客人被捕。



根據包括霍士新聞和《州報》（The State）在內當地傳媒，涉事分店開在南卡羅來納州尤寧縣（Union）176號高速公路旁，2名顧客9日在店內與職員爭執，期間出言威脅並狂講髒話，警方抵達現場後要求2人冷靜但不果，最終以擾亂治安罪逮捕她們。

報道指，警方11日接獲漢堡王總部投訴，指控39歲的梅傑把垃圾桶內的薯條和新鮮薯條一起提供給客人。漢堡王其後為梅傑的行為道歉，並稱公司正全力配合當地警方調查。

警方17日以涉惡意破壞人類食物罪逮捕梅傑，她被關押在尤寧縣拘留中心，保釋金為2萬美元。根據政府數據庫，梅傑18日仍被拘留，但截至20日上午，她已離開拘留中心。

根據南卡羅來納州法律，梅傑最高可被判處20年有期徒刑。

霍士新聞未提及2名顧客有否與梅傑爭執。不過英國《每日郵報》指，9日被捕顧客哈里斯（Shantel Elizabeth Harris）和穆罕默德（Ivory Lakeisha Muhammad）看到梅傑從垃圾桶撿薯條並將其提供給顧客後被捕，但之後被視為受害者。