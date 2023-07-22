柬埔寨7月23日大選　洪森：長子洪馬內快將拜相

柬埔寨首相洪森（Hun Sen）說，他的長子洪馬內（Hun Manet）將在星期天（7月23日）全國大選後「很快」成為新一任首相。



路透社報道，洪森星期四（20日）接受中國鳳凰衛視採訪時說：「三四週後，洪馬內可能成為首相，這取決於他能否做到這一點。」

即將在下個月（8月）年滿71歲的洪森已獨攬柬埔寨政治大權長達38年。外界普遍預測，在主要反對黨燭光黨因技術原因被禁止參選的現況下，選舉投票不過是走個過場，洪森領導的柬埔寨人民黨將再次大獲全勝，而首次參選的洪馬內也將成功當選國會議員，逐步接替父親，最終出任首相。

現年45歲的洪馬內出生於柬埔寨磅湛省的一個村莊，與父親洪森的童年經歷不同，洪馬內有更多機會接受教育，在美國西點軍校畢業後，於1999年以優異的成績考入紐約大學攻讀經濟學碩士學位，後在2002年獲得學位。隨後，他到英國布里斯托大學和英國布里斯托大學深造，並獲得經濟學博士學位。

一路交出滿意答卷的洪馬內是父親的驕傲。近年來，洪馬內的媒體曝光率逐漸增加。今年2月，洪馬內與父親一同出訪中國，進一步邁入各國大眾的視野。

不過，洪森曾表明，即便長子成功上位，他也會繼續在政治道路上持續引導洪馬內，直言「如果兒子未能達到預期目標，我將重新擔任首相」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

