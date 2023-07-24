Barbie芭比｜北美首映週末票房1.55億美元　創今年最高紀錄

荷里活電影《Barbie芭比》週末期間在美加票房達到1.55億美元，創今年最高紀錄。至於由基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的《奧本海默》（Oppenheimer）票房為8,050萬美元。由於《芭比》及《奧本海默》同日首映，不少戲迷選擇同一天購買兩部新片的戲票，形成被稱為「芭本海默」（Barbenheimer）的效應。



由華納兄弟（Warner Bros）發行的電影《Barbie芭比》在北美票房奪冠，使其成為今年首映週末票房最高的影片，超越4月份上映的《超級馬里奧兄弟大電影》（The Super Mario Bros. Movie）的1.46億美元票房。

與此同時，這部由女導演Greta Gerwig執導的《Barbie芭比》，也刷新女性執導電影最佳票房成績。此外，這也是以玩具為主題的電影中，上映首3天票房最高紀錄，超越了《變形金剛：黑月降臨》（Transformers：Dark of the Moon）的1.159億美元。

另據估計，北美有20多萬名觀眾在AMC院線和Cineworld集團旗下戲院，同日購買了兩部新片的戲票，這種現象被稱為「芭本海默」效應。