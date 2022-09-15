手提風扇｜品質參差別買「三無」產品　除短路起火　或存2大威脅

不是每一種網紅產品都值得你買！



過去，央視《每周質量報告》點名掛頸風扇，後有中國國家家用電器質量檢測中心痛批風扇大量不合格。央視的報道讓我們又一次看到了網紅產品的痛點，也警醒了廣大消費者：不是每一種網紅產品都值得你買！

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兩千萬不合格產品混入市場

在國家家用電器質量檢測中心的檢測當中，70批次的便攜式風扇中17.1%的產品存在質量不合格問題，不合格率觸目驚心！

17.1%，對於冷門產品來說或許是個小數目，對於便攜式風扇絕對不小！據京東家電發布《現代青年追風圖鑑》數據，202年手便攜風扇銷售按年增長了130%。而據報道，截至2020年底，中國便攜式電風扇企業有300多家，年銷量9000萬台，今年預計銷量即將破億！一億台便攜風扇裏，將近兩千萬個產品不合格，不合格產品就在我們身邊。

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電池、設計均不合格，爆炸起火成常事

有人會說了，就這麼一個小玩意兒，質量再差能差到哪兒去？實際上，作為內置鋰電池的小電器，最大的安全隱患就在電池上！劣質鋰電，在常溫下短路都有可能發生起火或者燃爆，如果距離用戶過近，很容易對人身安全造成威脅。

此外，由於這類風扇的網罩開口較大，且使用時往往距離用戶過近，所以也經常會發生風扇背部的吸力將頭髮吸入纏繞在葉片上，甚至是扯傷頭皮！特別是各種掛頸風扇，更有可能發生「扯頭髮」的尷尬事兒。

當然，便攜式風扇還可能存在扇葉傷手、因造型類似玩具而吸引兒童玩耍等缺陷。雖然現在部分便攜式風扇的扇葉為軟葉，打在成年人手上並不太痛，但是仍然可能對兒童產生危害。

「刀可傷人，亦可救人」

便攜式風扇產品作為近年來爆紅的小玩意兒，雖然很方便，但是仍有一定的設計缺陷。因此，你我在選購時必須注意選購正規渠道，正規品牌製造的產品，儘量避免購買來路不明的三無產品（編按：即無生產日期、無生產廠家及無生產地址的產品）。說白了：貼身用的玩意兒，買好點沒壞處！

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