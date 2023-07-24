奧本海默影評｜爛番茄新鮮度達94%！科倫絲佩芝一原因成全片亮點

【奧本海默／影評】「這並不是一個全新的武器，而是全新的世界被開啟。」對我而言，我最喜歡《奧本海默》（Oppenheimer）的一段戲，是二戰正式結束之後，奧本海默（施利安梅菲／Cillian Murphy飾演）滿懷著「毀滅者」的罪惡感，逐步走進小小的體育館，接受眾人的笑鬧、喝采，但他腦海裡仍浮現著那些因為原子彈而死去的民眾，眼前的群眾歡呼突然收縮為刺耳的尖叫，隨後化為寂靜，奧本海默強作鎮定繼續發言，所有民眾誇張的表情卻逐漸剝落、扭曲，分不清是興奮還是痛苦，奧本海默發現自己踩著一具焦屍，原本聰慧的眼神瞬間變得怯弱驚恐，生與死、愛與恨、樂與苦，全都無可言喻，我們生存在失焦的視野裡，被惡夢緩緩併吞。



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點燃了火，得到了火，卻無法控制，普羅米修斯也將成為死神。

《奧本海默》作為傳記電影，基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）即便向來服膺古典敘事以及時間交錯的多線敘事，這一回故事卻顯得好懂多了，故事從劍橋大學鬱鬱寡歡的研究生奧本海默起頭，天才自負卻同時也有爆裂性格，工作多年不得志甚至思考過直接殺害教授，即便最後未果，但足以證明「奧本海默」的性格持續在癲狂與冷靜之間游走，接下來的故事，便是在這個戰亂頻繁的時代裡，試圖尋找一個錯誤的方式，讓人類不至於迎接真正的末日，可以回歸以往的安靜日子。

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既然基斯杜化路蘭喜歡在《蝙蝠俠—黑夜之神》（The Dark Knight）、《潛行凶間》（Inception）以及《星際啟示錄》（Interstellar）這些電影營造出無私的英雄，願意犧牲所有私生活來完成大業，但又始終遺憾於自己的失去，不甘心迎接悲劇宿命，到了《奧本海默》這樣的「原子彈之父」，究竟是結束戰爭的人，抑或是創造出往後更大災難的人？因為有了原子彈的存在，才有氫彈的研究，奧本海默恐懼於自己創造出來的巨獸，卻又感到驕傲。

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其實在《奧本海默》的首兩小時，著重在原子彈究竟如何被製造，另外以黑白片形式拍攝史特勞斯將軍（羅拔唐尼／Robert Downey Jr.飾演）的視角，與奧本海默有多年夙怨，藉由一次又一次的聽證會，以麥卡錫主義（McCarthyism）成為武器進行攻訐，一個人的行為已經不能代表一個人，但是一個人的言行、思想卻可以被塑造，理想主義在這裡完全無用，只能被私心驅動，打倒自已的政敵。

共產主義與資本主義的變異，就連創造出毀滅性武器的科學狂人也無法招架。

然則《奧本海默》是運用剪輯、攝影以及音效，意圖開闊傳記電影的全新視野，除了前述的彩色、黑白夾雜，每個人都幾乎有著一體兩面，崇尚物理學的無窮無盡魅力，想要更探索宇宙，但同一時間又知道畢生研究將會成為屠殺生靈的武器，我們為了消滅邪惡的敵人，於是要擁有更強大的力量，天堂不在這裡，地獄也不在這裡，人間是充滿複雜性的，有政治與慾望，什麼都可以變得複雜。

原子彈在黑夜裡爆炸，發出驕陽般耀眼的光，普羅米修斯的火炬抵達，伊卡路斯終於接近太陽。

當然《奧本海默》對於這位一代狂人的塑造，選用手法甚至找來大量明星擔綱過場，無論是羅拔唐尼、麥迪文（Matt Damon）以及佐斯夏利（Joshua Hartnett）都各有發光時刻，不過基斯杜化路蘭自己也清楚並不擅長描繪女性，科倫絲佩芝（Florence Pugh）的憤怒、善妒已是全片最大亮點之一，艾美莉賓特（Emily Blunt）飾演的凱瑟琳雖有生物學家的榮譽頭銜，但在這部電影裡面多半時刻都是隱忍、潰堤，但那句「我和我的丈夫犧牲未來，只阻止了一顆法西斯子彈」的台詞太好，直視戰爭的荒謬性。

然則對於宇宙萬物的窮盡到底是好是壞，在《奧本海默》完成原爆任務之後，接下來長達一小時的時間則是奧本海默如何面對政治各方角力，此時的配樂照樣激昂，畫面不時冒出粒子碰撞、光線飄移，展現奧本海默的焦躁性格，而當他面臨前未婚妻的死亡，無助又恐懼的悲劇性格徹底爆發，他的軟弱卻無處安放，直至他以原子彈試爆任務聲名大噪，面臨各方鼓掌聲猶如軍鼓，強光瀰漫彷彿自己永遠置身在原爆現場，擁有功績也必須擁有罪惡，雖然世界沒有毀滅，奧本海默所面臨的世代也已經天崩地裂。

並不覺得基斯杜化路蘭想將奧本海默塑造成戰爭英雄，他的天才伴隨著倨傲、官僚、多情以及怯弱等許多負面性格，隱身在野獸背後是他的使命，而當他在面對杜魯門總統（Harry S. Truman），對方不屑一顧表示「你製造原子彈，但我才是丟下原子彈的人，手染鮮血的是我」，這讓他更顯得徬徨，這一生的追求到底為何？

科學家窮極一生想要得到的是什麼？為何我們如此努力也無法超脫於塵世？電影結束在奧本海默與愛因斯坦的辯論，原子彈到底代表了什麼，上天湮滅龐貝古城，降下諾亞方舟的雨，可曾有過一絲憐惜，然則我們只能把握當下，即便是遊走於道德、罪惡之間，也要自己去負責。

只是能夠治癒奧本海默的終究是歲月，這麼多年過去，從前有過怨恨的科學家也握手言和，即便再度遇到傷痛、仇恨與猜忌，就有可能再度幻化成獸，但我們都是宇宙星塵上的其中一小點，是萬千燈火其中之一，遙遠、陌生卻又溫柔，猶如星辰，像在最後一幕被奧本海默凝視著，你是誰？你會成為誰？就算萬劫不復，也終究是自己。

《奧本海默》（Oppenheimer）獲得94%爛番茄新鮮度的好評。（截圖）

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】